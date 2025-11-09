Boca se quedó con el Superclásico ante un River sin respuestas

Fue 2 a 0, con goles de Zeballos y Merentiel. El Xeneize quedó primero en la zona A y se clasificó a la Libertadores 2026.

Boca le ganó 2 a 0 a River en una nueva edición del superclásico, en La Bombonera, por la fecha 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y quedó primero en la Zona A y se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene.

Los goles del Xeneize fueron convertidos por Ezequiel Zeballos, en tiempo de descuento del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2 minutos del complemento.

El equipo local pudo haber ampliado la diferencia, a partir del buen nivel de Zeballos y por la falta de respuestas del conjunto de Marcelo Gallardo, pero no pudo concretar.

En un primer tiempo apenas discreto, sin jugadas de riesgo y con los dos equipos más preocupados en no dejar jugar a su rival, el partido se abrió a los 46 minutos, cuando parecía que se iban al descanso en cero. Un pelotazo desde el fondo para Milton Giménez, quien le ganó de arriba al chileno Paulo Díaz, y la pelota le quedó a Zeballos, quien encaró a Martínez Quarta, remató y aprovechó el rebote de Franco Armani para definir.

Así, Boca se fue a los vestuarios con una ventaja por la que no había hecho absolutamente nada.

En el arranque del segundo tiempo, Zeballos le ganó una pelota a Montiel, sobre la banda, en la mitad de la cancha, y llegó hasta el área, y ante la marca de Portillo, dio el pase al medio para Merentiel, quien llegó sin oposición para meter el segundo.

Es decir, en la última jugada del primer tiempo y a los dos minutos del complemento, cuando no había pasado nada, el Xeneize consiguió los dos goles, en momentos justos.

A partir de allí, el local jugó con comodidad, ante un rival que venía mal, con un nivel muy bajo, con ocho derrotas en los últimos 10 partidos, en los que hizo sólo 7 goles, y sin respuestas futbolísticas.

Cuando faltaban diez minutos, el árbitro Nicolás Ramírez cobró un penal para Boca, por una supuestas infracción de Armani a Giménez, pero a instancias de VAR revirtió la decisión. Fue claro que el atacante se enganchó con la pierna del arquero de Millonario.

Con este resultado, Boca suma 26 puntos y quedó primero en la Zona A, mientras que River está sexto en la Zona B, con 21 unidades.

En la próxima fecha, el Xeneize recibirá a Tigre, en tanto que el Millonario se jugará la clasificación ante Vélez, en Liniers.