Conciertos del Ciclo “Viví la Semana Santa”

Se realizarán el viernes 27, a las 21 hs., en la Parroquia María Auxiliadora –Av. Italia 310- y el sábado 28 de marzo, a las 20.30 hs., en el Centro Cultural Guido Miranda, en Colón 164, de Resistencia. En ambas presentaciones, se interpretará “Las siete palabras de Cristo en la Cruz”, de J. Haydn, bajo la prestigiosa dirección del maestro neerlandés Frank Adams.

Los conciertos forman parte del ciclo “Viví la Semana Santa: nuestra fe, nuestra identidad”, una serie de actividades articuladas entre organismos y representaciones culturales del Gobierno del Chaco, el Arzobispado de Resistencia, la Municipalidad de Resistencia y la UNNE.

En una gran producción y puesta escenográfica, en ambos conciertos sinfónicos se presentarán la Orquesta Sinfónica del Chaco (Dir. Lic. Martín Pedrozo), la Orquesta de Cámara de la UNNE y el Coro Universitario de la UNNE, con la coordinación de la Lic. María Rosa Alcaraz y la Dirección General del Mº Frank Adams.

El programa

Las siete últimas palabras de nuestro redentor en la cruz es una obra orquestal de Joseph Haydn. Se publicó en 1787 y se interpretó en París, Berlín y Viena. El propio autor adaptó la obra, en 1787, para cuarteto de cuerda , supervisó una versión para piano que surgió en paralelo y la preparó otra vez, en 1796, como oratorio para solistas, coro y orquesta. La obra incluye un Preludio y un Interludio.

En el Preludio se interpreta. 1-Vater, vergib ihnen (Padre, perdónalos, no saben lo que hacen); 2- Fürwahr, ich sag es dir: heute wirst du bei mir im Paradiese sein (Verdaderamente te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso); 3- Frau, hier siehe deinen Sohn (¡Mujer, he aquí a tu hijo, y tú, he aquí a tu madre!); 4- Warum hast du mich verlassen? (¿Por qué me has abandonado?).

El Interludio está integrado por: 5- Jesus rufet: Ach, mich dürstet! (Jesús exclama: ¡Tengo sed!); 6- Es ist vollbracht! (¡Está consumado! ¡Todo se ha cumplido!); 7- In deine Händ’, o Herr, empfehl’ ich meinen Geist (En tus manos, ¡oh, Señor!, encomiendo mi espíritu; 8- Das erdbeben (El terremoto).

Como solistas, se destacan Silvana Burgos (Soprano), Perla Berenice Ojeda (Mezzo), Sebastián Correa (Tenor) y Francisco Malvido (Barítono).

En ambas presentaciones, la entrada es libre y gratuita. En el caso del concierto del sábado 28, las entradas gratuitas se pueden retirar antes del inicio, en el mismo Centro Cultural Guido Miranda.