Una experiencia inmersiva: larga el ciclo de Cine Nordeste Medieval

Este sábado 23 de mayo, a las 19:00 hs, en el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco, comenzará el Ciclo de Cine Nordeste Medieval. La propuesta es disfrutar de una experiencia temática integral que combina proyecciones cinematográficas, gastronomía, feria de emprendedores y debates.

La función inaugural del ciclo será con El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, la icónica adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien dirigida por Peter Jackson.

Más allá de la pantalla

El evento está pensado como una experiencia que transporte a los asistentes a una atmósfera de fantasía épica. Durante la jornada, se desplegarán diversos stands y atractivos temáticos:

Habrá degustación y venta de hidromiel artesanal a cargo de Aesir Hidromiel, junto a un banquete de platos tradicionales y carnes asadas preparado por Vikinga Chef.

La Feria contará con las propuestas de Lunaris Arcana, que ofrecerá lecturas místicas, accesorios y pociones; sumado a los artículos artesanales de Orden Carpincho.

Tras la proyección, se realizará un espacio de debate entre los presentes. Además, desde la organización se incentiva al público a asistir con capas o vestimenta caracterizada, anunciando que quienes lo hagan participarán de una sorpresa especial.

Entradas y promociones disponibles

Las localidades para el evento son limitadas. Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000, pero se encuentra vigente una promoción especial de dos entradas por $6.000 por tiempo limitado.

Para adquirirlas, se puede realizar una transferencia al alias Nordeste.Medieval y enviar el comprobante de reserva por mensaje directo en Instagram (a la cuenta de @nordestemedieval) o vía WhatsApp al 3624-565753. Asimismo, se habilitó como punto de venta físico el local Leyendas de Acero (Obligado 310). Las entradas remanentes se retirarán directamente en puerta el día del evento.