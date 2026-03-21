Guerra en Medio Oriente: fuerte suba del crudo de petróleo y el gas tras el bombardeo a refinerías

Los ataques, que se han extendido al Líbano, han ampliado la tensión a escenarios como el Mediterráneo oriental y el golfo Pérsico, con la participación indirecta de aliados de la OTAN y movimientos militares en países vecinos. En paralelo, la crisis ha abierto frentes diplomáticos y económicos, con advertencias de represalias comerciales, llamados a un alto el fuego y señales de respaldo político entre potencias europeas, mientras crece el temor a una regionalización aún mayor del conflicto.