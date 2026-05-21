Bailarines experimentarán un Pulso compartido en la Usina Cultural

Este sábado 23, a partir de las 10, en la Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), se llevará a cabo “Pulso compartido”. La actividad es organizada por el Departamento de Danza dependiente de la Dirección de Lenguajes Artísticos del Instituto de Cultura del Chaco.

“Es un evento diseñado para romper las barreras entre estilos de danza y fomentar la camaradería entre artistas de diferentes ramas. La clave es que todos los asistentes roten por disciplinas que no dominan habitualmente”, describió Lisandro Sosa, director del mencionado Departamento.

La propuesta está destinada a bailarines, a partir de los 14 años. La participación es gratuita, y para inscribirse los interesados deben completar el formulario alojado en el instagram de @danza.chaco.

Pulso compartido

El encuentro se dividirá en estaciones o módulos de 60 minutos aproximadamente, con la intención de ofrecer clases intensivas de técnica. “Por ejemplo, un bailarín de ritmos urbanos podrá tomar una clase de postura y elegancia del clásico, mientras que un bailarín de danzas folclóricas experimentará la fluidez del contemporáneo”, expresó Sosa.

“Los profesores no buscarán la perfección técnica, sino transmitir la «esencia» de su disciplina para que los demás la puedan integrar a su propio lenguaje corporal”, agregó.

Al finalizar las clases, se organizará una Jam de Expresión Libre o una muestra informal. “En lugar de un escenario rígido, se utilizará un formato circular. Cada grupo o solista tendrá entre 3 y 5 minutos para mostrar una coreografía o una improvisación de su especialidad”, adelantó Sosa.

Y como cierre, se propondrá una improvisación colectiva con una base musical neutra. “Todos los estilos convivirán al mismo tiempo, demostrando que la danza es un lenguaje universal”, concluyó.