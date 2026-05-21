15 años de “Lola Mento” con una mega revista junto a Carmen Barbieri

El actor, director y escritor chaqueño Nicolás Aucar anunció la celebración de los 15 años de su icónico personaje “Lola Mento” con un espectáculo especial que se presentará el próximo 6 de junio en el complejo cultural Complejo Cultural Guido Miranda y contará con la participación especial de Carmen Barbieri.

Durante una extensa entrevista, Aucar repasó los orígenes del personaje, el crecimiento del elenco Singara y la evolución del humor transformista en la escena chaqueña. Contó que “Lola Mento” nació hace más de una década en el histórico bar Zíngara, un emblemático espacio nocturno de Resistencia ligado a su familia, donde comenzó a experimentar con espectáculos performáticos y humorísticos.

Según explicó, el personaje fue construyéndose a partir de influencias de figuras como Moria Casán, Susana Giménez, Antonio Gasalla, Mirtha Legrand y la propia Carmen Barbieri, tomando elementos del transformismo, la comedia y el teatro de revista.

Aucar destacó además que el humor fue adaptándose con el paso del tiempo y las nuevas audiencias. Explicó que los espectáculos dejaron atrás ciertos códigos más ligados a la trasnoche para transformarse en propuestas aptas para toda la familia, sin perder la esencia descontracturada y el contacto directo con el público.

El artista recordó también el impacto que tuvo la pandemia en su carrera. Tras el cierre del bar Zíngara en 2019, comenzó junto al humorista Alan Gau a producir sketches audiovisuales para plataformas digitales bajo el nombre “Las Pitucas”, una propuesta humorística que luego llegó al teatro y con la que realizaron giras por distintas localidades del interior provincial.

Actualmente, además de sus espectáculos teatrales, Aucar participa en programas radiales y continúa desarrollando nuevas producciones humorísticas y teatrales.

Sobre el show aniversario, adelantó que será una “mega revista” con musicales, monólogos, transformismo, humor y cuadros coreográficos, acompañado por artistas locales y la participación estelar de Carmen Barbieri, a quien definió como “una de las últimas grandes referentes del teatro de revista argentino”.

El espectáculo se realizará el 6 de junio a las 21.30 en el Complejo Cultural Guido Miranda y, según indicó el actor, será una función única.