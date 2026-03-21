Abandonaron un bebé frente a una iglesia en Villa Berthet

Este sábado por la mañana, alrededor de las 11:40, se tomó conocimiento del hallazgo de un bebé recién nacido, en la localidad de Villa Berthet.

El hecho ocurrió en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada sobre calle 9 de Julio, donde el párroco encontró al niño en la puerta de la casa parroquial, envuelto en varias prendas de vestir.

De inmediato, se dio aviso al personal de salud, haciéndose presente una médica del hospital local, quien procedió al traslado del bebé en ambulancia para su atención.

Según se informó, el recién nacido, de sexo masculino, presentaba el cordón umbilical sin cortar completamente y tendría aproximadamente una hora de vida al momento del hallazgo. Afortunadamente, se encuentra en buen estado general de salud.

Posteriormente, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad para la realización de estudios complementarios.

En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para dar con la persona responsable del menor, con intervención de la fiscalía en turno y organismos de protección de la niñez.