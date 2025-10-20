Con un truco casero y 2 ingredientes: te explico cómo blanquear los zapatos de goma
Para casi todo problema de limpieza o asunto hogareño existe un truco casero. Todos tenemos en casa un viejo cuaderno o libro de anotaciones de la abuela con algunos consejos de limpieza y algunos procedimientos naturales casi secretos que remueven las manchas más difíciles de la casa.
Hoy te comparto uno de esos procedimientos caseros para que puedas blanquear y limpiar en profundidad los zapatos de goma o gomones. Este tipo de calzado suele llenarse de tierra, polvo y mugre muy fácil, sobre todo si son de colores claros. Continúa leyendo para conocer el paso a paso de este truco casero y natural.
Paso a paso y con un truco casero: cómo limpiar los zapatos de goma
Todo truco casero se caracteriza por ser económico, efectivo, rápido, natural y seguro. Cuando se trata de zapatos, la limpieza y el truco se vuelven un poco más complejos. Para realizar este procedimiento y dejar los gomones impecables, vas a necesitar: agua, jabón líquido o detergente y bicarbonato de sodio.
- Para comenzar con este truco casero, elimina el polvo y la tierra superficial. Sacude los zapatos o gomones golpeando las suelas para eliminar el resto de polvo. También puedes ayudarte con un cepillo.
- Prepara en un balde una mezcla de agua y detergente. Coloca los zapatos dentro y déjalos reposar un instante.
- Con un cepillo suave, refriega los zapatos por dentro, por fuera, en los bordes y tiras.
- Enjuaga los zapatos con agua fría para eliminar el jabón líquido y la tierra restante.
- Si los zapatos son de color claro o blancos, puedes potenciar este truco casero y blanquear el calzado. Prepara una pasta de bicarbonato de sodio y agua, colócala en las zonas más sucias de los gomones y deja que actúe por unos minutos. Refriega bien con del cepillo y enjuaga.
- El paso final de este truco casero es el secado. Lo mejor es secar los zapatos de goma en un espacio ventilado y retirar la humedad con un paño. No seques los gomones al sol, ya que se pueden dañar, achicar o derretir.
¿Qué otro tipo de zapatos puedo limpiar con bicarbonato de sodio?
El bicarbonato sirve para muchísimos trucos de casa. En cuanto al calzado y la ropa, este ingrediente es el producto estrella de múltiples procedimientos de limpieza.
Con un poco de bicarbonato de socio puedes blanquear la suela y borde de las zapatillas de lona. También se puede usar para limpiar los cordones de las zapatillas y dejarlos impecables.
Otra buena opción de truco casero es la técnica del bicarbonato en las suelas de los zapatos para neutralizar los malos olores, absorber la transpiración y de paso limpiarlas.