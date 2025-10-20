Con un truco casero y 2 ingredientes: te explico cómo blanquear los zapatos de goma

zapatos-goma

Para casi todo problema de limpieza o asunto hogareño existe un truco casero. Todos tenemos en casa un viejo cuaderno o libro de anotaciones de la abuela con algunos consejos de limpieza y algunos procedimientos naturales casi secretos que remueven las manchas más difíciles de la casa.

Hoy te comparto uno de esos procedimientos caseros para que puedas blanquear y limpiar en profundidad los zapatos de goma o gomones. Este tipo de calzado suele llenarse de tierra, polvo y mugre muy fácil, sobre todo si son de colores claros. Continúa leyendo para conocer el paso a paso de este truco casero y natural.

Existen trucos caseros para limpiar zapatos, ropa, la cocina, el ba&ntilde;o, las plantas y casi cualquier mancha com&uacute;n.&nbsp;

Existen trucos caseros para limpiar zapatos, ropa, la cocina, el baño, las plantas y casi cualquier mancha común.

Paso a paso y con un truco casero: cómo limpiar los zapatos de goma

Todo truco casero se caracteriza por ser económico, efectivo, rápido, natural y seguro. Cuando se trata de zapatos, la limpieza y el truco se vuelven un poco más complejos. Para realizar este procedimiento y dejar los gomones impecables, vas a necesitar: agua, jabón líquido o detergente y bicarbonato de sodio.

Puedes realizar esta limpieza semanalmente, sobre todo en los meses de calor que usamos los gomones seguido y juntan olor, tierra y pegotes.&nbsp;

Puedes realizar esta limpieza semanalmente, sobre todo en los meses de calor que usamos los gomones seguido y juntan olor, tierra y pegotes.

  1. Para comenzar con este truco casero, elimina el polvo y la tierra superficial. Sacude los zapatos o gomones golpeando las suelas para eliminar el resto de polvo. También puedes ayudarte con un cepillo.
  2. Prepara en un balde una mezcla de agua y detergente. Coloca los zapatos dentro y déjalos reposar un instante.
  3. Con un cepillo suave, refriega los zapatos por dentro, por fuera, en los bordes y tiras.
  4. Enjuaga los zapatos con agua fría para eliminar el jabón líquido y la tierra restante.
  5. Si los zapatos son de color claro o blancos, puedes potenciar este truco casero y blanquear el calzado. Prepara una pasta de bicarbonato de sodio y agua, colócala en las zonas más sucias de los gomones y deja que actúe por unos minutos. Refriega bien con del cepillo y enjuaga.
  6. El paso final de este truco casero es el secado. Lo mejor es secar los zapatos de goma en un espacio ventilado y retirar la humedad con un paño. No seques los gomones al sol, ya que se pueden dañar, achicar o derretir.

¿Qué otro tipo de zapatos puedo limpiar con bicarbonato de sodio?

El bicarbonato es un ingrediente alcalino con enormes beneficios absorbentes, blanqueadores y removedores.&nbsp;

El bicarbonato es un ingrediente alcalino con enormes beneficios absorbentes, blanqueadores y removedores.

El bicarbonato sirve para muchísimos trucos de casa. En cuanto al calzado y la ropa, este ingrediente es el producto estrella de múltiples procedimientos de limpieza.

Con un poco de bicarbonato de socio puedes blanquear la suela y borde de las zapatillas de lona. También se puede usar para limpiar los cordones de las zapatillas y dejarlos impecables.

Otra buena opción de truco casero es la técnica del bicarbonato en las suelas de los zapatos para neutralizar los malos olores, absorber la transpiración y de paso limpiarlas.

Más Noticias

palta-aguacate

El truco ancestral para multiplicar tu árbol de palta o aguacate solo utilizando una rama de la planta madre

receta-chimichurri-pizza-ingredientes-cocina

Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta con pocos ingredientes y rápido paso a paso

fruta-cucarachas-limon.jpg

Ni banana ni mandarina: la fruta de primavera que es ideal para ahuyentar cucarachas de casa

Te pueden interesar

palta-aguacate

El truco ancestral para multiplicar tu árbol de palta o aguacate solo utilizando una rama de la planta madre

zapatos-goma

Con un truco casero y 2 ingredientes: te explico cómo blanquear los zapatos de goma

receta-chimichurri-pizza-ingredientes-cocina

Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta con pocos ingredientes y rápido paso a paso

tecnologia-hogar-tendencias

Adiós a los enchufes tradicionales: la novedosa tecnología que se impone en los hogares

smart-tv-televisor

La nueva función que llega a los Smart TV para convertir televisores en elementos de decoración del hogar