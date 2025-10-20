El truco ancestral para multiplicar tu árbol de palta o aguacate solo utilizando una rama de la planta madre
En el mundo de la jardinería, multiplicar las plantas parece ser una tarea imposible de concretar con éxito. Sin embargo, acudiendo a las técnicas correctas, lograremos que este trabajo se realice correctamente. De hecho, existe un truco ancestral que nos permitirá propagar el árbol de palta o aguacate y obtener hasta cinco Perseas americanas diferentes en seis meses.
Gracias al método de acodo aéreo, lograremos obtener un nuevo árbol de aguacate a partir de una rama de la planta madre. Lo mejor de esto es que las raíces aparecerán en poco tiempo y después simplemente debemos trasplantar a una maceta o huerto y realizar los cuidados de jardinería pertinentes para cosechar deliciosos aguacates.
El éxito de esta técnica radica en que la rama seguirá unida al árbol madre, por lo que estará viva y nutrida, al mismo tiempo que desarrolla raíces en el lugar donde realizamos el corte.
Para realizar esta tarea de jardinería, en primer término, debemos buscar una tijera limpia y desinfectada. A continuación, elegir una rama que esté sana, que sea flexible y a la cual no le impacte el sol con fuerza durante gran parte del día. Debemos ser muy inteligentes en la elección para que el acodo aéreo se propague exitosamente. Además, esto lo tendremos que hacer una vez terminada la floración, con el follaje ya desplegado.
Aclarado esto, será momento de realizar el corte en la rama, recordando que podemos seleccionar hasta cinco ramas de un mismo árbol de palta. Una vez que cortamos, será momento de cubrir la herida con musgo y envolver primero con un plástico transparente para controlar la humedad, y después con uno negro para evitar la iluminación. Tendremos que atar ambos extremos para cubrir bien la rama tratada.
Transcurrido el tiempo, el cual generalmente suele ser seis meses o menos, tendrás que levantar con cuidado el plástico negro y ver el estado de las raíces. Si están bien formadas, será momento de cortar la rama por debajo del acodo y trasplantarla a una maceta o huerto con un sustrato acorde a este tipo de planta.
De ahí en más, simplemente deberás cuidar como de costumbre tu árbol de palta para que en poco tiempo puedas realizar una cosecha prospera de deliciosos aguacates.