Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta con pocos ingredientes y rápido paso a paso

receta-chimichurri-pizza-ingredientes-cocina

Hay muchísimas variedades y maneras de lograr que una pizza salga exquisita. Además, si se le agrega algunos ingredientes especiales, como un buen chimichurri casero, que se hace con una receta sencilla y económica, el sabor está más que garantizado.

¿A quién no le gusta saborear un rico chimichurri que tan bién le queda arriba el queso de la pizza?

La mezcla de varios ingredientes y un paso a paso bastante fácil de realizar, hacen que todo aquel que cocine unas ricas pizzas, tenga la oportunidad de realzar el sabor con este adobo, que es para chuparse los dedos.

Este chimichurri, que se coloca cuando la pizza sale del horno o la parrilla, se prepara rapidísimo, con ingredientes que uno siempre tiene en casa.

Si uno quiere sorprender a los comensales con esta delicia, para elaborar esta receta se necesita tener a mano los siguientes ingredientes, que generalmente uno tiene en casa:

Nada m&aacute;s rico que preparar este chimichurri casero hecho con una receta f&aacute;cil y colocarle a la pizza.

Nada más rico que preparar este chimichurri casero hecho con una receta fácil y colocarle a la pizza.

Receta de chimichurri para pizza

Todo el que vaya a poner manos a la obra y preparar este chimichurri especial y perfumado, deberá contar con estos ingredientes:

Ingredientes

  •  Media taza de aceite de girasol
  • 1 cucharadita de vinagre de vino
  • 1 diente de ajo
  • Orégano
  • Ají molido
  • Pimentón
  • Sal
  • Pimienta
La receta de chimichurri para pizza lleva simples ingredientes.

La receta de chimichurri para pizza lleva simples ingredientes.

Receta de chimichurri para pizza (paso a paso)

  1. La receta comienza colocando en un bowl el aceite, vinagre y el diente de ajo, cortado en láminas finitas.
  2. Luego incorporar estos ingredientes: orégano, ají molido, pimentón, sal y pimienta.
  3. Comenzar a mezclar todos los ingredientes y sacar el ajo, para que el sabor no sea demasiado invasivo.
  4. Este chimichurri se volverá más intenso y su sabor se potenciará, dependiendo el tiempo se reposo que se deje.
  5. Además de ser especial para colocar a la pizza, aportándole un sabor incomparable, este chimichurri casero va muy bien en otras preparaciones, como pollo al horno o la parrilla.

Más Noticias

zapatos-goma

Con un truco casero y 2 ingredientes: te explico cómo blanquear los zapatos de goma

fruta-cucarachas-limon.jpg

Ni banana ni mandarina: la fruta de primavera que es ideal para ahuyentar cucarachas de casa

flota-indonesia.jpg

El país con la flota pesquera más grande del planeta Tierra, supera imponentes barcos de China

Te pueden interesar

zapatos-goma

Con un truco casero y 2 ingredientes: te explico cómo blanquear los zapatos de goma

receta-chimichurri-pizza-ingredientes-cocina

Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta con pocos ingredientes y rápido paso a paso

tecnologia-hogar-tendencias

Adiós a los enchufes tradicionales: la novedosa tecnología que se impone en los hogares

smart-tv-televisor

La nueva función que llega a los Smart TV para convertir televisores en elementos de decoración del hogar

automovilismo-formula-1-gp-estados-unidos-franco-colapinto-01-1

Franco Colapinto obtuvo el 17° puesto en el Gran Premio de Estados Unidos donde se impuso Max Verstappen