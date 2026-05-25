Este martes, el Concejo Municipal tratará la prohibición de cuidacoches

La iniciativa genera expectativa en la ciudad, ya que distintos trabajadores vinculados a esta actividad anticiparon que estarán presentes durante la sesión para manifestar su rechazo. Según expresan, la medida impactaría de forma directa en una de sus principales fuentes de ingreso diario..

En ese contexto, el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Chaco volvió a intervenir públicamente al recordar una recomendación institucional ya elevada oportunamente al Concejo Municipal, en la que plantea que cualquier debate sobre este tipo de medidas debe estar acompañado por instancias previas de participación ciudadana.

En ese documento, el organismo sugiere específicamente la convocatoria a una audiencia pública antes de avanzar con el tratamiento legislativo, con el objetivo de garantizar la participación de las personas directamente involucradas, la exposición de distintos puntos de vista y el acceso a información completa sobre el alcance de la normativa en discusión.

Asimismo, el Comité remarca que el abordaje de la problemática no debería limitarse a una respuesta exclusivamente prohibitiva, sino contemplar alternativas que incluyan mecanismos de regulación, acompañamiento social y posibles procesos de reconversión laboral para quienes dependen de esta actividad.

Desde el organismo también advierten que la aprobación de medidas sin diagnóstico previo ni herramientas complementarias podría derivar en situaciones de mayor conflictividad social, además de riesgos vinculados a prácticas de control que podrían resultar incompatibles con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, el Comité insiste en que toda política pública vinculada al uso del espacio urbano debe garantizar criterios de participación democrática, enfoque de derechos humanos y especial atención a los sectores en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de actividades ligadas a la subsistencia cotidiana.