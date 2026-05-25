Brasil: Lula da Silva fue diagnosticado con cáncer de piel y comenzó un tratamiento

El presidente de Brasil, Lula da Silva, fue diagnosticado con cáncer de piel y comenzará un tratamiento de 3 semanas en el Hospital Sirio-Libanés .

Se sometió este lunes a una primera sesión de radioterapia preventiva, correspondiente a un tratamiento de 15 sesiones, según informó la institución médica.

Hace un mes, el mandatario se sometió a un procedimiento para extirpar una lesión de piel en la cabeza, que fue identificada como un carcinoma basocelular, considerado el tipo más común de cáncer de piel.

Según el boletín médico, tras la extirpación en el cuero cabelludo, el equipo médico optó por un «tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva». El presidente «continuará con sus actividades diarias sin restricciones, manteniéndose bajo el seguimiento de los equipos médicos».

Según los especialistas, ese tipo de lesión está relacionado con la exposición crónica al sol y no presenta mayores implicaciones para la salud del paciente. Los médicos recomiendan medidas preventivas como el uso de sombrero y filtro solar para que el jefe de Estado se proteja de la exposición continua del sol.