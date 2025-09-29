Con entrega de títulos, Fontana celebró sus 109 años de historia

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente Fernando Cuadra, acompañaron este domingo el 109° aniversario de la localidad de Fontana. Previamente, las autoridades participaron junto a la comunidad de la Misa por el Patrono Jesús de la Buena Esperanza.

Durante el acto, el Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Ipduv), entregó títulos a familias que, en algunos casos, esperaron por más de 40 años su propiedad, consolidando así su derecho legal sobre los terrenos que habitan y avanzando en la regularización dominial de la ciudad.

Además, la Fundación Soy Chaco otorgó diversos elementos destinados a instituciones educativas, familias y emprendedores locales, reforzando el acompañamiento del Estado a los sectores productivos y sociales de la comunidad.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Humano también hizo entrega de elementos y equipamiento a los dispositivos educativos CIFF y el CEA «Fontana», que funcionan en modalidad mixta, con el objetivo de mejorar la infraestructura, acompañar la educación y fortalecer las actividades recreativas y formativas de los jóvenes de la localidad.

El primer mandatario provincial destacó la importancia de la comunidad de Fontana y su sentido de pertenencia: «Estamos compartiendo un momento especial para esta comunidad que nos invita y nos recibe siempre con un abrazo».

En relación con la gestión municipal, Zdero resaltó los avances logrados por el intendente local, Fernando Cuadra. «Fontana está transitando un camino que costó muchísimo, pero que tiene la posibilidad de transitar a un futuro mejor. No solamente en la planificación del presente y el futuro de la ciudad, sino también en algo que se necesitaba como era la transparencia en la administración de los recursos municipales», indicó.

«No hay que tenerle miedo a los momentos difíciles o a las dificultades, porque si hay algo que tenemos los chaqueños es el coraje de levantarnos frente a cada dificultad que tuvimos en la historia de nuestra provincia», dijo el gobernador como mensaje de aliento a todos los fontanenses.

Para finalizar, mencionó: «Quiero decirles que Fontana está despegando y van a contar siempre con nuestro acompañamiento. Esta localidad seguirá creciendo, en estos 109 años de vida, de logros y esfuerzos, quiero desearles lo mejor para toda la localidad».

CUADRA: «EL APOYO DEL GOBERNADOR ZDERO NOS PERMITE PROYECTAR UNA FONTANA MÁS ORDENADA Y SEGURA»

El intendente de Fontana, Fernando Cuadra, remarcó: «Cuando asumimos la gestión nos encontramos con muchos desafíos. Muchas deudas, obras inconclusas y necesidades insatisfechas, pero nos pusimos a trabajar desde el primer día con compromiso y esfuerzo».

En ese contexto, valoró la colaboración del Gobierno provincial en los avances de la ciudad: «Agradezco al gobernador Leandro Zdero y a todo su equipo por acompañarnos en la inauguración de obras y en cada paso que damos para mejorar la vida de nuestros vecinos. Su apoyo nos permite proyectar una Fontana más ordenada, segura y con oportunidades para todos».

Para cerrar, Cuadra aseguró: «Que este aniversario nos encuentre más unidos, trabajando juntos, porque si estamos unidos podemos lograr lo que tanto deseamos y seguir construyendo esta ciudad tan grande y tan linda como la queremos».

Por último, la vicegobernadora Silvana Schneider resaltó la historia de Fontana y el compromiso con la provincia: «Acompañamos a la comunidad de Fontana en sus 109 años de historia, de esfuerzo y de logros. Esto nos da fuerza para seguir trabajando por una provincia que nos merecemos».

También destacó el acompañamiento al sector productivo y a los emprendedores chaqueños: «Con apoyo constante a nuestra región y a los productores, seguiremos trabajando para que los beneficios y oportunidades lleguen a todos los chaqueños».