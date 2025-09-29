Corrientes expuso su carnaval 2026

1450868w790h497c.jpg

Entre batucadas, danza y glamour, el brillo del carnaval correntino volvió a lucir su magia y esplendor. Con la participación de los embajadores y soberanos de la Fiesta de la Capital Nacional del Carnaval, la pasión contagió a los miles de visitantes que llegaron a la FIT durante la jornada del sábado.

Reinas, bastoneras, solistas y percusionistas de comparsas y agrupaciones musicales se unieron para promover la cultura y el turismo que genera cada año esta fiesta.

