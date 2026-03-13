Aída Ayala celebró el fallo de Casación que confirmó su inocencia en la causa Casalboni

La exintendenta de Resistencia, Aída Beatriz Ayala, expresó su alivio luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su absolución en la causa vinculada al llamado caso Casalboni. La decisión ratificó el fallo que anteriormente había dictado el Tribunal Oral Federal de Resistencia, que ya la había declarado inocente.

Durante una entrevista radial, Ayala sostuvo que siempre estuvo tranquila respecto al resultado del proceso judicial, aunque reconoció que los años de investigación y juicio dejaron consecuencias personales importantes. “Lo que destruyeron, destruyeron”, expresó, al referirse al impacto que tuvo la causa en su vida y en su salud.

La exfuncionaria recordó que al momento de los hechos investigados se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación y aseguró que la responsabilidad administrativa en el municipio correspondía al intendente de ese momento. Según explicó, desde el inicio de la defensa sostuvieron que no existían pruebas que la vincularan con las decisiones administrativas que se investigaban.

Ayala agradeció especialmente el acompañamiento de su abogada, Olga Mongeló, a quien definió como “una profesional responsable y dedicada”, así como también a su familia y a quienes la apoyaron durante el proceso. “Hubo momentos en que la luchamos prácticamente solas, pero nunca bajamos los brazos”, afirmó.

La exintendenta también recordó los momentos más difíciles que atravesó durante el juicio, entre ellos problemas de salud y episodios de ansiedad que requirieron internaciones. A pesar de ello, destacó el respaldo de vecinos y ciudadanos que, según dijo, “nunca la dejaron sola”.

En la entrevista también cuestionó el desarrollo del proceso judicial y consideró que se intentó responsabilizarla sin pruebas suficientes. “Yo fui intendenta muchos años y sé cuál es el trabajo de cada uno”, afirmó, al insistir en que las decisiones administrativas investigadas correspondían a otros funcionarios.

Tras conocerse la decisión de la Cámara de Casación, Ayala manifestó su satisfacción por el fallo definitivo y valoró que los medios puedan difundir la resolución judicial que confirmó su inocencia.

Actualmente, la exintendenta se encuentra dedicada a distintas actividades personales y culturales. En ese marco, adelantó que participará en una obra teatral que se presentará en Resistencia, una experiencia que definió como “una caricia al alma” luego de los años difíciles que atravesó.

“Hay que reinventarse”, señaló. “Soy una mujer resiliente, no hay que tener rencores, pero sí es importante que se conozca la verdad”.