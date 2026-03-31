Con altas temperaturas, así seguirá el tiempo lo que resta de la semana en Resistencia

La ola de calor no cede en la región, y las altas temperaturas se mantendrán por varios días en Resistencia y alrededores, con nubosidad variable, sin lluvias y con máximas en torno a los 37 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, para este martes se prevé cielo ligeramente nublado por la mañana, y parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del norte rotando al este. La temperatura oscilará entre 24 grados de mínima y 36 de máxima.

En tanto, para el miércoles se espera cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del noreste rotando al sudeste, con un piso térmico de 23 grados y un techo de 37.

Asimismo, para el jueves -feriado nacional por el 2 de Abril- se anticipa cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, con un leve alivio térmico: mínima de 21 grados y máxima de 33.

Por último, para el Viernes Santo, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, y ambiente caluroso, con 20 grados de temperatura mínima y 34 de máxima.