Retiraron 5 toneladas de basura de una vivienda particular en Resistencia

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Este viernes, se desplegó un amplio operativo de limpieza urbana en un terreno de Villa Don Andrés. Con personal de distintos centros comunitarios y equipos viales, se procedió al retiro de basura de una casa particular. El saldo total recolectado fue de 5 toneladas.

La intervención fue en Pasaje Honduras al 1.500, donde una familia se dedica a acumular la basura del barrio, provocando un grave daño al medio ambiente.

Ante ello, se llevó delante el procedimiento, en cumplimiento de una orden judicial, contando con el apoyo de la Policía del Chaco.

En este domicilio particular acumulaban residuos infecciosos, y a través de la propietaria y denuncias en conjunto, se solucionó para que se proceda al retiro de los residuos.

A través del oficio del Juzgado de Faltas Ambiental se realizó el procedimiento y se le notificó al morador a través del oficio del Juzgado Ambiental del mismo.

 

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