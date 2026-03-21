Cómo preparar un perfume único para aromatizar el hogar

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Aromatizar el hogar con velas, inciensos y difusores parece una solución inmediata contra los malos olores. Sin embargo, también es una buena idea conocer las alternativas caseras y aprender a preparar perfumes con ingredientes disponibles en casa que aportan frescura.

Uno de los perfumes caseros más deliciosos para tu hogar combina ingredientes comunes que, además de eliminar los malos olores, aportan un toque aromático único. Lo mejor es que puedes adaptar esta receta a tus preferencias, añadiendo tus esencias favoritas para personalizar el aroma de cualquier ambiente.

Esta preparación es perfecta para cualquier estancia del hogar, habitaciones, espacios cerrados, baños e incluso la cocina, donde suelen acumularse los olores más persistentes. Además, es muy económica y no demanda mucho tiempo de preparación.

Fabricar tu propio ambientador es m&aacute;s sencillo de lo que parece.

Fabricar tu propio ambientador es más sencillo de lo que parece.

Ingredientes

  • Granos de pimienta negra.
  • Rodajas de pera deshidratada.
  • Una rama de canela.
  • Ramas de pino.
  • Alcohol del 95º 175 ml.
  • Agua destilada 50 ml.

Introduce en un frasco las ramas de pino, las bayas machacadas, la rama de canela y las rodajas de pera, asegurándote de que los ingredientes ocupen al menos la mitad del recipiente para lograr una buena concentración. Cubre todo el material con el alcohol hasta cubrir los ingredientes. Cierra el frasco, déjalo macerar en un lugar fresco durante unos días.

Una vez transcurrido el tiempo, notarás que el perfume ha tomado un color ámbar y un aroma intenso. Filtra el líquido utilizando un lienzo fino o un filtro de café para eliminar cualquier residuo sólido. Vierte el líquido en un recipiente con spray y completa el envase con un poco de agua destilada si deseas suavizar la intensidad del alcohol. Esto permite que el perfume sea persistente pero equilibrado al rociar en el ambiente.

Podes colocar el perfume en un recipiente con spray o en un frasco con varillas difusoras.

Podes colocar el perfume en un recipiente con spray o en un frasco con varillas difusoras.

Puedes aplicar en textiles del hogar, sábanas, cortilas o toallas, como también rociar en ambientes. Es una alternativa económica y artesanal de hacer que las habitaciones de casa huelan siempre frescas.

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