Cómo preparar un perfume único para aromatizar el hogar

Fabricar tu propio ambientador es más sencillo de lo que parece.

Ingredientes

Granos de pimienta negra.

Rodajas de pera deshidratada.

Una rama de canela.

Ramas de pino.

Alcohol del 95º 175 ml.

Agua destilada 50 ml.

Introduce en un frasco las ramas de pino, las bayas machacadas, la rama de canela y las rodajas de pera, asegurándote de que los ingredientes ocupen al menos la mitad del recipiente para lograr una buena concentración. Cubre todo el material con el alcohol hasta cubrir los ingredientes. Cierra el frasco, déjalo macerar en un lugar fresco durante unos días.

Una vez transcurrido el tiempo, notarás que el perfume ha tomado un color ámbar y un aroma intenso. Filtra el líquido utilizando un lienzo fino o un filtro de café para eliminar cualquier residuo sólido. Vierte el líquido en un recipiente con spray y completa el envase con un poco de agua destilada si deseas suavizar la intensidad del alcohol. Esto permite que el perfume sea persistente pero equilibrado al rociar en el ambiente.

Podes colocar el perfume en un recipiente con spray o en un frasco con varillas difusoras.

Puedes aplicar en textiles del hogar, sábanas, cortilas o toallas, como también rociar en ambientes. Es una alternativa económica y artesanal de hacer que las habitaciones de casa huelan siempre frescas.