El caso Fate y el costo de haber vivido de espaldas al mundo

Caros A. Acosta

Empresario Chaqueño – Estudiante de Licenciatura en Comercio

El cierre de empresas como la de neumáticos Fate no es un hecho aislado ni una simple consecuencia de la coyuntura actual. Es el resultado de un modelo económico que Argentina sostuvo durante décadas, basado en el aislamiento, la protección y la falta de competencia real.

A comienzos del siglo XX, el país se encontraba entre los más prósperos del mundo. Su crecimiento estaba apoyado en una economía abierta, integrada al comercio internacional y enfocada en sus ventajas comparativas, especialmente en el sector agropecuario. Argentina producía aquello en lo que era eficiente e intercambiaba con el mundo lo que otros producían mejor.

Con el paso del tiempo, ese rumbo comenzó a cambiar. Aumentaron los niveles de intervención estatal, la carga impositiva y las regulaciones, consolidándose un modelo de sustitución de importaciones que buscó producir localmente una amplia variedad de bienes, incluso en sectores donde no existían ventajas competitivas claras.

Durante un tiempo, este esquema pudo sostenerse. Pero no porque fuera eficiente, sino porque se apoyaba en la riqueza acumulada y en recursos naturales que seguían generando ingresos. En paralelo, se fue construyendo una estructura productiva cada vez más protegida de la competencia internacional, con menores incentivos para innovar, reducir costos o mejorar calidad.

Mientras tanto, el mundo avanzó en sentido contrario. La apertura, la competencia y la integración permitieron a muchas economías ganar escala, desarrollar tecnología y producir bienes a menores costos y con mejores estándares.

Hoy, en un contexto de mayor apertura, ese contraste se vuelve evidente. Empresas que durante años operaron bajo protección deben enfrentarse a un mercado competitivo. Y muchas no logran sostenerse.

El caso de Fate es ilustrativo. La empresa no solo enfrenta la presión de productos importados más económicos, sino también una estructura de costos locales que dificulta competir en precio y calidad. Lo que antes se sostenía mediante barreras y restricciones, hoy queda expuesto.

Desde una mirada económica, esto no representa una falla del mercado, sino la consecuencia de haber postergado durante años la competencia. Una economía cerrada puede sostener empresas, pero lo hace a costa de toda la sociedad, que termina pagando bienes más caros y de menor calidad.

El punto central es que la riqueza de un país no se mide por la cantidad de industrias que logra mantener artificialmente, sino por la cantidad de bienes y servicios a los que puede acceder su población. En ese sentido, una economía más abierta tiende a ampliar las posibilidades de consumo, mejorar precios y elevar el bienestar general.

Esto no implica desconocer los costos de transición. El cierre de empresas y la pérdida de empleo son hechos concretos que requieren atención. Pero tampoco puede ignorarse que sostener estructuras ineficientes tiene un costo aún mayor, aunque menos visible: el empobrecimiento generalizado a través de precios altos y baja calidad.

Fate no es solamente el cierre de una planta. Es el reflejo de un cambio más profundo: el paso de un modelo basado en la protección hacia uno donde competir deja de ser una opción y pasa a ser una condición.

La discusión de fondo, entonces, no es si abrir o cerrar la economía, sino cómo construir un entorno donde las empresas puedan competir en igualdad de condiciones. Menos presión impositiva, menor burocracia, reglas claras y estabilidad son parte de esa respuesta.

Porque, en definitiva, una economía sana no es la que protege a todas las empresas, sino la que permite que sobrevivan y crezcan aquellas que realmente generan valor.

Hoy decidimos si queremos darle la espalda al mundo y terminar siendo un país obsoleto o si producimos lo que mejor sabemos hacer para lograr tener más cantidad a mejor calidad en lo que no podemos competir.