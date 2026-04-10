Comenzó la segunda jornada del juicio a «Tito» López: más testigos y nuevas restricciones en el Tribunal

Desde temprano, López llegó al Tribunal Oral Federal, donde se espera una intensa jornada marcada por la declaración de nuevos testigos. Tal como ocurrió en la audiencia inicial, los testimonios serán el eje central del proceso durante la mañana, en la continuidad de un juicio que concentra fuerte atención pública.

Durante el inicio de la jornada, la prensa pudo acceder brevemente al recinto para registrar imágenes del imputado, en una instancia habilitada por la Justicia. Sin embargo, una vez comenzadas las declaraciones, los trabajadores de prensa debieron retirarse, tal como establece el protocolo habitual en este tipo de audiencias.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que no se repetirán situaciones como la del día anterior, cuando López realizó una declaración dentro de la sala que trascendió públicamente. Según aclararon, se trató de un hecho excepcional y, a partir de ahora, no estará permitido que el acusado brinde ese tipo de intervenciones durante el desarrollo del juicio.

La causa, que involucra a López y su entorno familiar, avanza así en una etapa clave, con la expectativa puesta en los testimonios que podrían aportar detalles relevantes sobre las maniobras investigadas.

Mientras tanto, el proceso continúa bajo estrictas medidas dentro del tribunal, con acceso limitado y controlado para garantizar el normal desarrollo de las audiencias.