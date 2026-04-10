Violó una restricción, amenazó a su expareja y agredió a sus hijos: terminó detenido en Coronel Du Graty

Un hombre de 35 años fue detenido en Coronel Du Graty tras incumplir una prohibición de acercamiento, amenazar de muerte a su expareja y agredir a dos de sus hijos.

El hecho se registró durante la madrugada, cuando el sujeto se presentó en el domicilio familiar pese a la restricción vigente dictada por la Justicia.

La situación tiene antecedentes del pasado 21 de enero, cuando la mujer había denunciado a su expareja por lesiones y agresiones. En aquel momento, personal policial intervino y el hombre fue detenido, tras lo cual se le impuso una medida de restricción que le impedía acercarse a la víctima.

Sin embargo, en las últimas horas, el individuo violó esa disposición judicial y regresó a la vivienda donde residía la familia. Allí amenazó de muerte a la mujer y protagonizó un episodio violento que terminó con dos de sus hijos heridos.

Tras un llamado de emergencia, efectivos policiales acudieron al lugar cerca de la medianoche y lograron detener al sospechoso. La causa fue caratulada como “supuestas amenazas y lesiones leves en contexto de violencia de género”, quedando a disposición de la Justicia.

En paralelo, intervino personal de la Unidad de Protección Integral (UPI), que asistió a los menores y coordinó su traslado al hospital local para su evaluación médica. Los niños fueron examinados por profesionales de la salud para constatar su estado.

Según el parte médico, el hijo mayor, de 13 años, presentaba un moretón en el abdomen, además de lesiones en una pierna y una rodilla. El niño de 11 años tenía un golpe en el pecho, mientras que el menor de un año no registraba lesiones. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.