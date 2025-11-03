Comenzó en Castelli el Taller de Reciclaje Textil, una propuesta para potenciar la creatividad y el trabajo emprendedor

La Municipalidad, a través del programa Impulsa Capacitaciones, dio inicio al Taller de Reciclaje Textil, una nueva propuesta formativa destinada a promover la creatividad, la innovación y la generación de oportunidades laborales en la comunidad.

El taller está orientado principalmente a mujeres emprendedoras, con el objetivo de brindarles herramientas prácticas para desarrollar proyectos propios dentro del mundo textil, transformando materiales en nuevas creaciones sustentables.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander, y será dictada por Iván Córdoba, reconocido diseñador local y creador de la marca “Impenetrable Moda Autor”, quien encabeza una nueva edición cargada de talento y originalidad.

Desde el programa Impulsa Capacitaciones destacaron que el objetivo es seguir apostando al aprendizaje y al desarrollo de oficios útiles, que no solo fortalecen la economía familiar sino que también brindan una salida laboral inmediata en tiempos difíciles.

Con esta propuesta, Castelli continúa consolidándose como un polo de formación y creatividad, donde el trabajo, la capacitación y la inclusión se transforman en oportunidades concretas para sus vecinos.