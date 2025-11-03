Fontana celebró la Fiesta de las Familias en el Centro de Desarrollo Infantil

572136049_18325582747243095_1613482282191787079_n

Fontana. En el marco del Mes de las Familias, la Municipalidad llevó adelante una emotiva “Fiesta de las Familias” en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, junto a familias, niños, docentes y personal de la institución.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los vínculos afectivos entre las familias y la comunidad educativa, a través de una jornada colmada de alegría, juegos, música y convivencia.

Durante la celebración se desarrollaron actividades lúdicas, artísticas y recreativas, que promovieron la participación activa de los padres y cuidadores, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el hogar y el ámbito educativo en la formación de los más pequeños.

Desde el área de Desarrollo Social resaltaron que este tipo de actividades contribuyen a reafirmar los derechos de niñas y niños, fomentando valores de amor, respeto y acompañamiento familiar.

La jornada cerró con un mensaje de unidad y compromiso para seguir trabajando juntos por la infancia y la inclusión social en la ciudad de Fontana.

