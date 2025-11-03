Charata celebró la presentación del libro “Dele, dele, vos podés” de la profesora Pinky Pierrot

En el marco de los 111 años de la ciudad, el Municipio acompañó la presentación del libro “Dele, dele, vos podés”, una obra escrita por la profesora Pinky Pierrot, referente local del patín y la danza.

El libro reúne tres décadas de trayectoria artística, experiencias y emociones, reflejadas en cada página con la pasión y el compromiso que la autora ha transmitido a lo largo de su carrera como docente y formadora de generaciones de charatenses.

Desde el Municipio destacaron que la publicación “representa un nuevo logro que enorgullece a toda la comunidad de Charata”, y forma parte de las múltiples actividades culturales que acompañan el aniversario de la ciudad.

El evento contó con una cálida participación del público, colegas y exalumnos, quienes celebraron junto a Pierrot esta nueva etapa de su vida artística y personal.