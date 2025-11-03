Charata celebró la presentación del libro “Dele, dele, vos podés” de la profesora Pinky Pierrot

573858349_1278040354336643_6049829761310999990_n

En el marco de los 111 años de la ciudad, el Municipio acompañó la presentación del libro “Dele, dele, vos podés”, una obra escrita por la profesora Pinky Pierrot, referente local del patín y la danza.

El libro reúne tres décadas de trayectoria artística, experiencias y emociones, reflejadas en cada página con la pasión y el compromiso que la autora ha transmitido a lo largo de su carrera como docente y formadora de generaciones de charatenses.

Desde el Municipio destacaron que la publicación “representa un nuevo logro que enorgullece a toda la comunidad de Charata”, y forma parte de las múltiples actividades culturales que acompañan el aniversario de la ciudad.

El evento contó con una cálida participación del público, colegas y exalumnos, quienes celebraron junto a Pierrot esta nueva etapa de su vida artística y personal.

 

Más Noticias

572902882_1256887519812077_5886258074786949397_n

Comenzó en Castelli el Taller de Reciclaje Textil, una propuesta para potenciar la creatividad y el trabajo emprendedor

374624w790h468c.jpg

El Chaco Pone En Marcha La Fiesta Nacional Del Algodón 2025

WhatsApp Image 2025-11-02 at 12.21.19

De la firma a la realidad: Mesón de Fierro ya cuenta con una nueva cancha de vóley en el club Sportivo Necochea

Te pueden interesar

572902882_1256887519812077_5886258074786949397_n

Comenzó en Castelli el Taller de Reciclaje Textil, una propuesta para potenciar la creatividad y el trabajo emprendedor

573858349_1278040354336643_6049829761310999990_n

Charata celebró la presentación del libro “Dele, dele, vos podés” de la profesora Pinky Pierrot

667307acf3398136525077

Gran concierto anual del ISPEA en el Guido Miranda

175030w850h581c.jpg

Taragüí Rock: las entradas del sábado son válidas para este domingo

187314w513h383c.jpg

Siniestro fatal en Corrientes: murió un joven que iba como acompañante en una moto