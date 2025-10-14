Comenzó el pago de las Becas Progresar: el cronograma completo

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar la fecha exacta de acreditación de esta ayuda estudiantil, debido a que la Anses publicó el calendario del mes para esta prestación.

De acuerdo al cronograma que publicó el organismo previsional en su sitio oficial, los beneficiarios empezaron a cobrar el beneficio a partir del lunes 13 de octubre.

Las Becas Progresar se agrupan según el DNI de los titulares, de acuerdo al siguiente esquema:

Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 14 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

El total de las Becas Progresar en octubre 2025 equivale a $35.000 en la cuenta, y lo perciben los alumnos de la línea Progresar Enfermería.

En las demás líneas, se deposita solo el 80% del monto, es decir, $28.000, hasta que a final de año se presenta la documentación que certifica la cursada y se habilita el cobro de los porcentajes retenidos en el ciclo lectivo.