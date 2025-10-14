Adultos mayores de Colonia Popular disfrutaron un viaje al Parque Nacional Chaco

El grupo de adultos mayores de Colonia Popular vivió una jornada inolvidable el pasado sábado 11 de octubre, durante una visita al Parque Nacional Chaco, donde compartieron momentos de naturaleza, amistad y nuevas experiencias.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Colonia Popular, con el acompañamiento de Lotería Chaqueña, que colaboró con el transporte, permitiendo concretar esta salida recreativa pensada para el bienestar y la integración de las personas mayores.

Desde el municipio destacaron la dedicación de todo el equipo que hizo posible el viaje. “Queremos agradecer especialmente a Estela, quien se puso la diez organizando cada detalle; a Ani, nuestra enfermera, siempre atenta al cuidado de la salud de todos; y a Claudia, Griselda, Leti, Anabel y Roxana, por acompañar con tanto cariño a cada participante. También al resto del equipo que colaboró desde otros espacios”, expresaron.

El grupo de Adultos Mayores de Colonia Popular se ha consolidado como un proyecto sostenido en el tiempo, que promueve el envejecimiento activo y la vida comunitaria. A través de actividades como esta, el municipio busca fortalecer los lazos sociales y ofrecer espacios de encuentro, recreación y aprendizaje.

“Cada viaje es una oportunidad para vivir nuevas experiencias y crear recuerdos que perduran. Apostamos por una vejez activa, plena y feliz”, remarcaron desde la organización.

 

