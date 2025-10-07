Deportistas Chaqueños de Judo Viajan a San Juan para el Campeonato Nacional Clausura 2025: Okasan Dojo Lidera la Delegación

Una delegación de judocas chaqueños se prepara para representar a la provincia en el Campeonato Nacional Clausura San Juan 2025, el evento más importante a nivel nacional que cierra la temporada de la disciplina. El torneo se llevará a cabo en la provincia de San Juan del 9 al 12 de octubre de 2025, reuniendo a los mejores atletas de todo el país.

El viaje de los competidores locales es una muestra del crecimiento del judo en la región, impulsado por el compromiso y la formación de sus dojos.

Okasan Dojo: El 9° Mejor del País Presente

Un pilar fundamental de esta delegación es el Okasan Dojo, escuela que actualmente se posiciona en el 9° lugar del ranking nacional. Sus 20 deportistas viajan con la expectativa de sumar medallas y consolidar su excelente desempeño de la temporada.

El equipo está dirigido por el Sensei Gustavo García (Técnico Principal), reconocido por su trayectoria y por su enfoque en el desarrollo integral y la inclusión (como el trabajo con personas con discapacidad visual). García lidera el equipo con la convicción de que el judo es una herramienta poderosa para la formación de mejores personas. Lo acompañan el Técnico Juan Ojeda y el Delegado Fernando Cucchi.

«Este Campeonato Nacional Clausura en San Juan es la culminación de un año de esfuerzo y disciplina. Nos llena de orgullo llevar la representación de Chaco y, particularmente, ver a nuestros atletas de Okasan listos para competir al máximo nivel. Es el último gran evento y vamos por todo,» afirmó el Sensei Gustavo García.

El Campeonato Nacional Clausura 2025 no solo es una competencia, sino una vidriera para el talento chaqueño y una oportunidad para que los judocas cierren el año deportivo con la máxima energía y espíritu de superación. Se invita a toda la comunidad a acompañar a nuestros deportistas con su apoyo a través de las redes.

Composición de la Delegación Chaqueña

La delegación del Okasan Dojo está compuesta por 20 judocas, el Cuerpo Técnico y el Delegado:

Judocas Competidores (20 Atletas): GARCÍA, Luciana (Cinturón Naranja), CUENCA, Siara (Cinturón Amarillo-Naranja), ESPINOZA, Juan (Cinturón Naranja), VARGAS, Nicolás (Cinturón Naranja), VARGAS, Xiomara (Cinturón Naranja), GARCIA, Daniel (Cinturón Naranja-Verde), VARGAS, Daiana (Cinturón Verde), ROMERO, Lara (Cinturón Blanco-Amarillo), MAIDANA, Bautista (Cinturón Azul), CUENCA, Mariángeles (Cinturón Naranja-Verde), BARRIENTOS, Matias (Cinturón Amarillo-Naranja), VILLASLOBAS, Valentino (Cinturón Azul), TYAM, Tiziano (Cinturón Verde-Azul), CENTURION, Thiago (Cinturón Azul), MOSCHEN, Juan (Cinturón Naranja), MARTINA, Maximo (Cinturón Verde-Azul), MAIDANA, Bruno (Cinturón Marrón), VARGAS, Iara (Cinturón Marrón), DIAZ, Violeta (Cinturón Verde) y SUAREZ, Franco (Cinturón Marrón).

Cuerpo Técnico y Delegado: Técnico Principal: GARCIA Gustavo, Técnico: OJEDA Juan, Delegado; CUCCHI Fernando.

Evento:

Nombre: Campeonato Nacional Clausura San Juan 2025

Fecha: 9 al 12 de octubre de 2025

Lugar: Provincia de San Juan

Importancia: Cierre de la temporada nacional de Judo.