El humorista Pablito Castillo llega al Guido Miranda con “La risa que me parió”

El sábado 11 de abril, a las 21, Pablito Castillo, actor pionero en las redes y con más de veinte millones de seguidores en todas sus plataformas, presentará en el Complejo Cultural Guido Miranda su espectáculo “La risa que me parió”.

El show recorre su vida, su historia y sus personajes más icónicos, logrando una experiencia que promete risas y emociones a todos los espectadores. Y, como valor agregado, el mismo Pablito Castillo confirmó que el espectáculo no es únicamente lo que sucede en escena, sino que será una experiencia full access desde que el público hace la fila, el ingreso, la articulación con las redes sociales y la propia escena.

Las entradas tienen un valor $30000, $35000, $40000 según ubicación y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábado, 17 a 21 horas y en https://norteticket.com/LA-RISA-QUE-ME-PARIO-EN-RESISTENCIA/