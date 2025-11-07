Avia Terai embellece sus avenidas con un operativo integral de poda y limpieza

574469802_1126168809670119_4159242605816459824_n

El Municipio de Avia Terai lleva adelante un amplio operativo de poda, limpieza y mantenimiento de espacios verdes sobre las avenidas principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la estética urbana, garantizar la seguridad de los transeúntes y preservar la salud de la vegetación.

Las tareas son ejecutadas por personal municipal que trabaja en el recorte y perfilado de arbustos, delimitando los espacios verdes que embellecen las veredas y bulevares. Además, se realiza el corte de césped en amplias extensiones mediante el uso de desmalezadoras, lo que permite mantener una altura adecuada del pasto y prevenir la proliferación de malezas.

Desde el municipio destacaron que este operativo forma parte de una política sostenida de cuidado del ambiente y embellecimiento urbano, orientada a ofrecer a los vecinos y visitantes un entorno más limpio, ordenado y agradable.

“Queremos que nuestras avenidas sean un reflejo de la comunidad que somos: trabajadora, responsable y comprometida con el bienestar común”, señalaron desde la gestión local.

Estas acciones contribuyen no solo al mejoramiento visual de la ciudad, sino también a la seguridad vial y peatonal, evitando que la vegetación obstruya la visibilidad o invada las aceras.

Con este operativo, Avia Terai continúa consolidando un modelo de gestión enfocado en el mantenimiento permanente del espacio público y el fortalecimiento de los “pulmones verdes” que caracterizan a la localidad.

 

Más Noticias

576570780_1124522276521692_2747010186323736126_n

Sáenz Peña será sede del Curso Federativo de simulacro de rescate organizado por Bomberos Voluntarios.

184395w850h565c.jpg

Sameep restableció el servicio de agua en los barrios San Cayetano, España y Provincias Unidas

576817040_1155211440045957_8163924360166646632_n

Margarita Belén suma una nueva propuesta deportiva: comenzaron las clases de handball en el Club Juventud

Te pueden interesar

574345870_122250372104167730_6082526937373426247_n

Colonia Popular y el Ministerio de Producción fortalecen el desarrollo frutihortícola local

574469802_1126168809670119_4159242605816459824_n

Avia Terai embellece sus avenidas con un operativo integral de poda y limpieza

576570780_1124522276521692_2747010186323736126_n

Sáenz Peña será sede del Curso Federativo de simulacro de rescate organizado por Bomberos Voluntarios.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 21.08.57

Narcos atrapados en el norte: 30 kilos de marihuana y dos detenidos

8e14e6a4-ce5c-4dbd-8d01-a6b2cf598bb4

Liga Argentina: Villa San Martín pone segunda en casa ante los mendocinos