Laguna Blanca realizó un operativo integral de salud y el programa “Dejando Huellas”

La intendenta Claudia Panzardi encabezó un operativo de abordaje territorial en salud en Laguna Blanca, acompañado por el programa de protección animal “Dejando Huellas”. Junto a José Panzardi, expresó su agradecimiento a todos los profesionales que participaron, al subsecretario de Salud Dr. Marcelo Ojeda, y especialmente al ministro de Salud del Chaco, Dr. Sergio Rodríguez, y al director del Hospital local, Dr. Nicolás Carlomagno, por brindar respuestas a diversas necesidades planteadas por la comunidad.

Durante la jornada se ofrecieron múltiples prestaciones médicas, entre ellas:

Atenciones de Salud:

Medicina general

Vacunación

Pediatría

Ecografías

Control de signos vitales

Cardiología

Incluir Salud

Obstetricia

Enfermería

Programa de Protección Animal “Dejando Huellas”:

Atención veterinaria y acciones preventivas

La jefa comunal destacó y agradeció el compromiso del personal de Salud de Laguna Blanca y del equipo del CIC Municipal, quienes diariamente acompañan a los vecinos y brindan atención a quienes más lo necesitan.