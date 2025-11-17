Laguna Blanca realizó un operativo integral de salud y el programa “Dejando Huellas”

583712862_1376785267142948_4561746944559509958_n

La intendenta Claudia Panzardi encabezó un operativo de abordaje territorial en salud en Laguna Blanca, acompañado por el programa de protección animal “Dejando Huellas”. Junto a José Panzardi, expresó su agradecimiento a todos los profesionales que participaron, al subsecretario de Salud Dr. Marcelo Ojeda, y especialmente al ministro de Salud del Chaco, Dr. Sergio Rodríguez, y al director del Hospital local, Dr. Nicolás Carlomagno, por brindar respuestas a diversas necesidades planteadas por la comunidad.

Durante la jornada se ofrecieron múltiples prestaciones médicas, entre ellas:

Atenciones de Salud:

  • Medicina general

  • Vacunación

  • Pediatría

  • Ecografías

  • Control de signos vitales

  • Cardiología

  • Incluir Salud

  • Obstetricia

  • Enfermería

Programa de Protección Animal “Dejando Huellas”:

  • Atención veterinaria y acciones preventivas

La jefa comunal destacó y agradeció el compromiso del personal de Salud de Laguna Blanca y del equipo del CIC Municipal, quienes diariamente acompañan a los vecinos y brindan atención a quienes más lo necesitan.

Más Noticias

184728w1200h660c.jpg

Caso Cecilia: Osuna confirmó la fecha en que se definirán las penas del Clan Sena

184781w850h478c.webp

Rescataron aves que eran usadas para riñas en la vivienda de un brasilero

184783w850h632c.jpg

20 familias de Presidencia de la Plaza recibieron sus viviendas

Te pueden interesar

582404382_18092951068859224_6218734549835069659_n

Quitilipi: exitosa maratón por el 113.º aniversario del Rotary Club con la participación del intendente Ariel Lovey

583712862_1376785267142948_4561746944559509958_n

Laguna Blanca realizó un operativo integral de salud y el programa “Dejando Huellas”

585010048_122251940084167730_582687720777101730_n

Colonia Popular participó del 7.º Festival Folklórico “Hilario Ojeda” en La Verde

584513174_1164284732471961_3239480482343438150_n

Margarita Belén: la Escuela N.º 12 realizó su Fiesta de la Educación Física en el Club Deportivo Municipal

582714614_4209202702676837_6561086360385436109_n

Estudiantes de la Tecnicatura en Enfermería participaron del Encuentro de Enfermería 2025 en Resistencia