Laguna Blanca realizó un operativo integral de salud y el programa “Dejando Huellas”
La intendenta Claudia Panzardi encabezó un operativo de abordaje territorial en salud en Laguna Blanca, acompañado por el programa de protección animal “Dejando Huellas”. Junto a José Panzardi, expresó su agradecimiento a todos los profesionales que participaron, al subsecretario de Salud Dr. Marcelo Ojeda, y especialmente al ministro de Salud del Chaco, Dr. Sergio Rodríguez, y al director del Hospital local, Dr. Nicolás Carlomagno, por brindar respuestas a diversas necesidades planteadas por la comunidad.
Durante la jornada se ofrecieron múltiples prestaciones médicas, entre ellas:
Atenciones de Salud:
-
Medicina general
-
Vacunación
-
Pediatría
-
Ecografías
-
Control de signos vitales
-
Cardiología
-
Incluir Salud
-
Obstetricia
-
Enfermería
Programa de Protección Animal “Dejando Huellas”:
-
Atención veterinaria y acciones preventivas
La jefa comunal destacó y agradeció el compromiso del personal de Salud de Laguna Blanca y del equipo del CIC Municipal, quienes diariamente acompañan a los vecinos y brindan atención a quienes más lo necesitan.