Entrega de Diplomas a Legisladores Nacionales Electos del Chaco

En este marco, la vicegobernadora y senadora nacional electa, Silvana Schneider, expresó su agradecimiento al pueblo chaqueño por el acompañamiento recibido en las elecciones: “Es un enorme compromiso y me siento muy honrada. Vamos a seguir trabajando fuertemente para defender los intereses de los chaqueños en el Congreso, como siempre lo hicimos”, afirmó.

Este martes, se realizó el acto de entrega de diplomas a los senadores y diputados nacionales electos por la provincia del Chaco, quienes asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación.

Asimismo, adelantó Schneider que la agenda legislativa se centrará en proyectos claves como la reforma tributaria, la reforma del Código Penal, la modernización laboral y el Presupuesto 2026.

“Trabajaremos en cada uno de los proyectos y también estaremos siempre al lado de nuestro Gobernador Zdero para darle las herramientas necesarias para seguir poniendo al Chaco de pie”, destacó.

“Desde 2023, cuando asumimos, venimos trabajando siempre al lado de la gente, y es allí donde siempre me van a encontrar: gestionando y acompañando las soluciones que nos permitan mejorar cada día la vida de todos los chaqueños”.

Por su parte, el diputado nacional electo Guillermo Agüero expresó: “Vamos a trabajar con mucha fuerza, enfocarnos en impulsar al país por el camino que necesita para alcanzar la estabilidad, el consenso y el diálogo que permitan construir la Argentina y la provincia que realmente nos merecemos”.

El legislador agregó que se inicia una nueva etapa en el país: “Venimos de 16 años de modelos agotados, pero ahora avanzamos con decisión en un paquete de reformas y acciones que comenzaremos a implementar a partir del 10 de diciembre”.

Finalmente, remarcó el desafío institucional actual: “Venimos de décadas marcadas por una crisis de representatividad y hoy más que nunca los representantes de las distintas instituciones tenemos la obligación de recuperar la credibilidad y jerarquizar el trabajo público. Eso se logra con seriedad, responsabilidad, esfuerzo y verdadero consenso”.

La lista 503, color violeta, triunfadora el pasado 26 de octubre, logró un resultado electoral que le permitirá ocupar dos bancas en el Senado, representadas por Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy, y dos bancas en la Cámara de Diputados: con Guillermo Agüero y Rosario Goitía.