Tres Isletas fortalece la articulación con el Gobierno provincial para impulsar acciones conjuntas
La intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Asuntos Estratégicos de la provincia, Marcos Resico, y el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, con el objetivo de avanzar en la planificación de acciones conjuntas y abordar distintas demandas de la comunidad.
El encuentro se llevó adelante en el marco del fortalecimiento del vínculo institucional entre el municipio y el Gobierno provincial, con el propósito de coordinar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la localidad.
Durante la reunión, las autoridades analizaron distintas necesidades vinculadas al desarrollo local y destacaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para garantizar respuestas concretas a las problemáticas sociales, urbanas y de infraestructura.
Desde el municipio señalaron que este tipo de encuentros permite consolidar una agenda de gestión basada en la planificación estratégica y el trabajo coordinado, pilares fundamentales para impulsar el crecimiento y el desarrollo de Tres Isletas.
De la reunión también participó el concejal Mario Mosevich, quien acompañó el diálogo institucional y la planificación territorial, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y el Gobierno provincial.
Las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener estos espacios de articulación para continuar gestionando programas y políticas públicas que permitan dar respuesta a las demandas de la comunidad y fortalecer el desarrollo integral de la localidad.