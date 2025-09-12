Colonia Popular: entrega de anteojos a estudiantes

Colonia Popular, Chaco. En el marco de los festejos por el 133° aniversario de la Escuela de Educación Primaria N.° 27 “Margarita F. de Leiva”, se llevó adelante un emotivo acto en el que alumnos y alumnas recibieron anteojos recetados a través del programa nacional “Ver para Ser Libres”, una iniciativa que busca garantizar igualdad de oportunidades para niñas y niños de contextos rurales.

Un programa que abre oportunidades

La propuesta, articulada entre el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, apunta a que los estudiantes que presentan dificultades visuales accedan de manera gratuita a sus lentes, permitiéndoles mejorar su rendimiento escolar y su desarrollo personal.

Desde la cartera de Desarrollo Humano explicaron que el programa detecta problemas de visión en edad escolar, realiza controles oftalmológicos y provee anteojos sin costo, un aporte fundamental para que los chicos puedan aprender, crecer y desarrollarse en igualdad de condiciones.

Autoridades presentes y acompañamiento institucional

El acto contó con la participación del ministro Jorge “Pato” Gómez, titular de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos; la intendenta de Colonia Popular, Mariela Soto; autoridades municipales como Estela Medina; la directora de la Región Xc, Mirian Gómez; y representantes del Ministerio de Desarrollo Humano.

La intendenta Soto agradeció la presencia de las autoridades provinciales y remarcó la importancia de que las políticas públicas lleguen a las zonas rurales, asegurando derechos básicos y fortaleciendo el acceso a la educación.

Impacto en la comunidad educativa

Para la comunidad de la EEP N.° 27, la entrega de anteojos fue un gesto significativo en el marco de su aniversario. Docentes y familias valoraron la iniciativa como una herramienta que facilita el aprendizaje y la inclusión educativa, mejorando la calidad de vida de los estudiantes beneficiados.