Colonia Popular: entrega de anteojos a estudiantes

545264733_122242368152167730_887814183211957173_n

Colonia Popular, Chaco. En el marco de los festejos por el 133° aniversario de la Escuela de Educación Primaria N.° 27 “Margarita F. de Leiva”, se llevó adelante un emotivo acto en el que alumnos y alumnas recibieron anteojos recetados a través del programa nacional “Ver para Ser Libres”, una iniciativa que busca garantizar igualdad de oportunidades para niñas y niños de contextos rurales.

Un programa que abre oportunidades

La propuesta, articulada entre el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, apunta a que los estudiantes que presentan dificultades visuales accedan de manera gratuita a sus lentes, permitiéndoles mejorar su rendimiento escolar y su desarrollo personal.

Desde la cartera de Desarrollo Humano explicaron que el programa detecta problemas de visión en edad escolar, realiza controles oftalmológicos y provee anteojos sin costo, un aporte fundamental para que los chicos puedan aprender, crecer y desarrollarse en igualdad de condiciones.

Autoridades presentes y acompañamiento institucional

El acto contó con la participación del ministro Jorge “Pato” Gómez, titular de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos; la intendenta de Colonia Popular, Mariela Soto; autoridades municipales como Estela Medina; la directora de la Región Xc, Mirian Gómez; y representantes del Ministerio de Desarrollo Humano.

La intendenta Soto agradeció la presencia de las autoridades provinciales y remarcó la importancia de que las políticas públicas lleguen a las zonas rurales, asegurando derechos básicos y fortaleciendo el acceso a la educación.

Impacto en la comunidad educativa

Para la comunidad de la EEP N.° 27, la entrega de anteojos fue un gesto significativo en el marco de su aniversario. Docentes y familias valoraron la iniciativa como una herramienta que facilita el aprendizaje y la inclusión educativa, mejorando la calidad de vida de los estudiantes beneficiados.

Más Noticias

dsd

Hermoso Campo celebrará su 85° Aniversario con la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa

547198710_1103114435336824_5975019166509930580_n

Coronel Du Graty: nueva entrega de módulos nutricionales y para personas con celiaquía

546385375_1196520929161858_4526736020532119687_n

Margarita Belén: el Club Deportivo Municipal suma hockey y proyecta una cancha reglamentaria

Te pueden interesar

anses-gentewebp

¿De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de Anses en octubre 2025?

545264733_122242368152167730_887814183211957173_n

Colonia Popular: entrega de anteojos a estudiantes

dsd

Hermoso Campo celebrará su 85° Aniversario con la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa

547198710_1103114435336824_5975019166509930580_n

Coronel Du Graty: nueva entrega de módulos nutricionales y para personas con celiaquía

WhatsApp Image 2025-09-12 at 09.31.08

Quitilipi: La Vicegobernadora Schneider Acompañó El Primer Sorteo Público De Viviendas