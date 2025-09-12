Hermoso Campo celebrará su 85° Aniversario con la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa

La localidad se prepara para vivir tres jornadas de música, tradición y encuentro comunitario en el marco de la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que este año coincide con la conmemoración del 85° aniversario de Hermoso Campo.

Las celebraciones se desarrollarán los días 19, 20 y 21 de septiembre, con una amplia grilla de actividades culturales, artísticas y productivas que reunirá a vecinos, visitantes y productores de toda la región.

Tradición, producción y cultura

Además de los shows en vivo, el evento contará con expositores, artesanos, escultores y emprendedores, que ofrecerán productos regionales y darán a conocer el potencial productivo y creativo de la zona.

El desfile popular, clásico de cada aniversario, reunirá a instituciones locales, agrupaciones tradicionalistas y representantes de distintos sectores de la comunidad. La fiesta busca así reafirmar la identidad local y poner en valor la riqueza cultural y productiva que caracteriza a Hermoso Campo.

Una fiesta para toda la familia

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a agendar la fecha y sumarse a una propuesta que combina música, gastronomía típica, muestras de producción y momentos de encuentro.

“Será una celebración inolvidable que nos une en torno a nuestra historia y a la fuerza productiva del sorgo y la cosecha gruesa”, destacaron los organizadores.

Una grilla para todos los gustos