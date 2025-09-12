Hermoso Campo celebrará su 85° Aniversario con la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa

dsd

La localidad se prepara para vivir tres jornadas de música, tradición y encuentro comunitario en el marco de la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que este año coincide con la conmemoración del 85° aniversario de Hermoso Campo.

Las celebraciones se desarrollarán los días 19, 20 y 21 de septiembre, con una amplia grilla de actividades culturales, artísticas y productivas que reunirá a vecinos, visitantes y productores de toda la región.

Tradición, producción y cultura

Además de los shows en vivo, el evento contará con expositores, artesanos, escultores y emprendedores, que ofrecerán productos regionales y darán a conocer el potencial productivo y creativo de la zona.

El desfile popular, clásico de cada aniversario, reunirá a instituciones locales, agrupaciones tradicionalistas y representantes de distintos sectores de la comunidad. La fiesta busca así reafirmar la identidad local y poner en valor la riqueza cultural y productiva que caracteriza a Hermoso Campo.

Una fiesta para toda la familia

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a agendar la fecha y sumarse a una propuesta que combina música, gastronomía típica, muestras de producción y momentos de encuentro.

“Será una celebración inolvidable que nos une en torno a nuestra historia y a la fuerza productiva del sorgo y la cosecha gruesa”, destacaron los organizadores.

Una grilla para todos los gustos

Más Noticias

545264733_122242368152167730_887814183211957173_n

Colonia Popular: entrega de anteojos a estudiantes

547198710_1103114435336824_5975019166509930580_n

Coronel Du Graty: nueva entrega de módulos nutricionales y para personas con celiaquía

546385375_1196520929161858_4526736020532119687_n

Margarita Belén: el Club Deportivo Municipal suma hockey y proyecta una cancha reglamentaria

Te pueden interesar

545264733_122242368152167730_887814183211957173_n

Colonia Popular: entrega de anteojos a estudiantes

dsd

Hermoso Campo celebrará su 85° Aniversario con la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa

547198710_1103114435336824_5975019166509930580_n

Coronel Du Graty: nueva entrega de módulos nutricionales y para personas con celiaquía

WhatsApp Image 2025-09-12 at 09.31.08

Quitilipi: La Vicegobernadora Schneider Acompañó El Primer Sorteo Público De Viviendas

546385375_1196520929161858_4526736020532119687_n

Margarita Belén: el Club Deportivo Municipal suma hockey y proyecta una cancha reglamentaria