¿De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de Anses en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo registrarán un incremento del 1,9% a partir de octubre de 2025. La suba responde a la actualización automática que implementa el organismo en función de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Según informó Anses, el aumento eleva la AUH de $115.064,73 a $117.250,96 . Sin embargo, el sistema contempla una retención del 20% que se paga una vez al año a quienes cumplen con los requisitos de escolarización, controles de salud y calendario de vacunación de los menores, mediante la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el monto que se depositará mes a mes a las familias será de $93.800,77 en octubre.

El mismo criterio se aplica para los titulares de la Asignación por Embarazo, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanza un total de $402.831,11, distribuyéndose 80% de manera mensual y el 20% restante tras la certificación anual.

La actualización automática surge de un mecanismo implementado en abril de 2024 que busca atar los haberes a la evolución de los precios y proteger el poder adquisitivo de las familias en contextos de inflación. Según datos oficiales y de consultoras, el monto de la AUH en agosto de 2025 es 110% superior al piso histórico de diciembre de 2023 y se mantiene apenas 5% por debajo del máximo alcanzado en julio de 2015.

Además, algunas familias pueden acceder a beneficios complementarios como el Complemento Leche, destinado a hijos de hasta 3 años, que contempla un pago de $40.000 para reforzar la alimentación en la primera infancia.