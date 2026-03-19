Quitilipi: Javier Martínez presentó “Del dolor a la Victoria” y llamó a la unidad política

El dirigente Javier Martínez encabezó una actividad en la localidad de Quitilipi, donde presentó su propuesta titulada “Del dolor a la Victoria”, en un encuentro que reunió a dirigentes, militantes y referentes locales del peronismo.

Durante la jornada, Martínez agradeció el acompañamiento de referentes políticos y sociales de la zona, entre ellos Emiliano Arce, Alfredo Zamora, los concejales Sergio Pierdominici, Carlos Alfonso y Ana Chávez, además de Carlos Griselda Brandan, César Aguirre, Adrián Reyes y Julio René Sotelo.

El encuentro también incluyó una reunión en la sede del Partido Justicialista local, donde se desarrolló un análisis sobre la situación social y política actual, tanto a nivel provincial como nacional. Participaron miembros del Consejo, dirigentes y militantes justicialistas.

En ese contexto, Martínez destacó la necesidad de avanzar hacia la unidad política como eje central para el futuro: “Sin dudas la unidad es el camino”, expresó.

Asimismo, planteó el objetivo de reconstruir y renovar el peronismo, promoviendo una convocatoria amplia que incluya no solo a justicialistas, sino también a sectores del radicalismo e independientes.

Finalmente, sostuvo que el desafío es transformar el contexto actual en una oportunidad: convertir “el dolor de los tiempos actuales en la Victoria que el pueblo necesita”.