Colonia Popular celebró a lo grande el Día del Niño con miles de familias

La localidad de Colonia Popular vivió una verdadera fiesta de la infancia con la multitudinaria celebración del Día del Niño, que reunió a miles de familias en una tarde llena de sonrisas, juegos y emoción.

La propuesta recreativa estuvo guiada por el lema “el juego como idioma de la infancia”, y convirtió al espacio público en un escenario de alegría y encuentro comunitario.

Una jornada llena de sorpresas

Los más pequeños disfrutaron de una chocolatada con masas dulces, música en vivo, espectáculos de animación y sorteos que desataron la emoción: bicicletas, pelotas y peluches gigantes fueron algunos de los premios que despertaron los aplausos y la felicidad de los niños.

El evento contó además con la destacada participación de los animadores Vivi y Eloy, quienes con su energía y humor llenaron de dinamismo cada momento de la tarde.

Acompañamiento institucional

Este año, la celebración contó con la presencia del presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, y del director regional del Programa Ñachec, Diego Varela, quienes acompañaron con afecto a la comunidad.

La intendente Mariela Soto, junto a autoridades locales, agradeció especialmente al Gobierno del Chaco, al gobernador Leandro Zdero, al Ministerio de Desarrollo Humano, y a todos los empleados municipales y colaboradores que trabajaron en la organización.

El compromiso con la niñez

Soto destacó que “la infancia es el corazón de nuestra comunidad” y reafirmó el compromiso de su gestión de seguir trabajando para que cada niño y niña crezca rodeado de amor, alegría y oportunidades.

Un rol central tuvieron también los profesores del Centro de Experiencias Creativas Popular, quienes se encargaron de cada detalle con gran dedicación, y transformaron la jornada en una verdadera celebración comunitaria.

Una tradición que crece

El festejo del Día del Niño en Colonia Popular ya se consolidó como una tradición local que une a vecinos y familias, y que busca reafirmar que la niñez es y seguirá siendo una prioridad.

“En las sonrisas de nuestros chicos está el presente y el futuro de la comunidad”, expresaron desde el municipio al cierre del evento.