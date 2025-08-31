Fontana: jóvenes participaron en un conversatorio sobre problemáticas sociales

En la tarde de ayer, la ciudad de Fontana fue escenario de un enriquecedor conversatorio sobre problemáticas sociales, que reunió a estudiantes secundarios en un espacio de escucha, reflexión y debate.

La actividad fue acompañada por la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, Jorgelina Aguirre, y estuvo a cargo de la especialista Liliana Martínez, quien compartió su experiencia y conocimiento sobre los principales desafíos sociales que enfrenta la comunidad.

Participación estudiantil

Los jóvenes de distintos establecimientos del nivel secundario se sumaron activamente a la propuesta, aportando ideas y planteando inquietudes. Además, la participación tuvo un valor agregado, ya que les permitió sumar puntos para la Estudiantina 2025, un evento tradicional que reúne a los colegios de la ciudad.

Un espacio de escucha y aprendizaje

Desde el municipio destacaron la importancia de generar este tipo de instancias que promueven la integración, el diálogo y el compromiso ciudadano.

“Nos sentimos profundamente orgullosos y comprometidos con estas iniciativas que fomentan la escucha y el aprendizaje. La voz de los jóvenes es muy importante para construir una sociedad más inclusiva y participativa”, señalaron desde la organización.

El compromiso del municipio

La gestión encabezada por el intendente Fernando Cuadra viene impulsando diversas actividades culturales, deportivas y educativas que buscan fortalecer el tejido social de Fontana, generando espacios donde la comunidad pueda expresarse y encontrar soluciones conjuntas a las problemáticas que la atraviesan.