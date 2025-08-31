Comienzan las audiencias contra «Tito» López, acusado de lavado de dinero
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dio inicio al proceso judicial contra Ramón Alberto «Tito» López y varios miembros de su familia, imputados por presunta asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, en el marco del expediente 11335/2019.
La causa, elevada desde el Juzgado Federal 2, involucra a López, su esposa Librada Romero, y sus hijos David, Daniel y Walter López, todos actualmente detenidos en distintas unidades penitenciarias del país. Los acusados serán asistidos por los abogados Ismael Omar Zapata, Ricardo Ariel Osuna y Gabriela Tomljenovic.
La resolución judicial, firmada por el juez del Tribunal Oral Federal (TOF), Juan Manuel Iglesias, establece que el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas deberán presentarse en un plazo de diez días para examinar las actuaciones, ofrecer pruebas y plantear recusaciones.
La única que fue procesada sin prisión preventiva es Devora Acosta, nuera de «Tito» López, quien tiene una hija menor de edad a su cuidado.
La audiencia preliminar fue fijada para el próximo 9 de septiembre, a las 10, en la sede del TOF de Resistencia, integrado por los magistrados Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y el propio Iglesias.
López comenzó a ser investigado tras afirmar públicamente: «Tengo 326 terneros que valen 300.000 pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200.000 dólares. Mi capital es de 1.600 millones (de pesos)».