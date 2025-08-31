Comienzan las audiencias contra «Tito» López, acusado de lavado de dinero

425839w790h524c.jpg

El Tribunal Oral Federal de Resistencia dio inicio al proceso judicial contra Ramón Alberto «Tito» López y varios miembros de su familia, imputados por presunta asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, en el marco del expediente 11335/2019.

La causa, elevada desde el Juzgado Federal 2, involucra a López, su esposa Librada Romero, y sus hijos David, Daniel y Walter López, todos actualmente detenidos en distintas unidades penitenciarias del país. Los acusados serán asistidos por los abogados Ismael Omar ZapataRicardo Ariel Osuna y Gabriela Tomljenovic.

«Tito» López, junto con su esposa Librada Romero y un hijo, el día en que el líder del MTD 17 de Julio fue aprehendido en la plaza central.

La resolución judicial, firmada por el juez del Tribunal Oral Federal (TOF), Juan Manuel Iglesias, establece que el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas deberán presentarse en un plazo de diez días para examinar las actuaciones, ofrecer pruebas y plantear recusaciones.

La única que fue procesada sin prisión preventiva es Devora Acosta, nuera de «Tito» López, quien tiene una hija menor de edad a su cuidado.

La audiencia preliminar fue fijada para el próximo 9 de septiembre, a las 10, en la sede del TOF de Resistencia, integrado por los magistrados Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y el propio Iglesias.

López comenzó a ser investigado tras afirmar públicamente: «Tengo 326 terneros que valen 300.000 pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200.000 dólares. Mi capital es de 1.600 millones (de pesos)».

425839w790h524c.jpg

