Sarmiento sumó un nuevo triunfo ante Ben Hur y ya está en la cima

Sarmiento se trepó a la punta de la zona «Reválida B» del torneo federal «A» de fútbol al vencer en la noche de este sábado por 2 a 1 como local a Ben Hur de Rafaela, en juego de la 4ª fecha. Con la victoria, el equipo de Roberto Marioni alcanzó la cima del grupo a la espera de lo que pase hoy con Boca Unidos, que precisamente será rival del «Decano» la semana que viene en Corrientes.

Los otros partidos de ayer: Crucero del Norte 1- Gimnasia de Conc. del Uruguay 1; y Sol de América de Formosa 0- Def. de Villa Ramallo 1.

Para hoy: a las 15.30, El Linqueño de Lincoln- Boca Unidos de Corrientes. A: Enzo Silvestre (Santa Fe); a las 15.30, Mitre de Posadas- Sp. Las Parejas. A: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero).

EL PARTIDO

Aunque Sarmiento empezó ganando desde el inicio el partido gracias al gol de Carlos Arriola en apenas 30 segundos tras un gran remate, no le fue sencillo manejar los hilos del mismo. Ben Hur adelantó líneas inmediatamente para buscar la igualdad y el equipo de Marioni tenía falencias en la última línea. Pero cuando el «Decano» recuperaba la pelota podía llegar sobre el arco de Astrada con peligro. Luego de un arranque de ida y vuelta por el gol de los chaqueños el encuentro bajó el ritmo y hubo más orden y control de pelota por parte de ambos equipos y allí llegaron dos jugadas claras para los rafaelinos que no terminaron en anotación por detalles. Lo bueno para Sarmiento fue que al cierre del primer tiempo también conseguiría un gol más. Arriola metió el centro al área y arriba, en las alturas, ganó Hernán González metió un cabezazo al ángulo y estableció el 2 a 0 con el que se marcharían al descanso.

El segundo tiempo fue más estudiado. Sarmiento quiso controlar el juego con la tenencia de la pelota, pero le costó. Los cambios realizados por Marioni y Gorostidi no cambiaron lo que se estaba viendo y demostrando en el terreno de juego. En tiempo adicionado el susto lo dio el arquero de Sarmiento, Diego González, que tuvo que salir asistido en ambulancia por un golpe en la cabeza, y en los 10 minutos que se agregaron entró al arco del «Decano», Sebastian Parera. En ese instante consiguió el descuento Ben Hur gracias al cabezazo de Luciano Cura. Ganó Sarmiento, consiguió su primera victoria de local en esta etapa del torneo y suma tres triunfos en cuatro fechas.