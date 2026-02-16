Colonia Popular avanza con trabajos de reparación de veredas en distintos sectores

La Municipalidad de Colonia Popular continúa desarrollando tareas de mantenimiento urbano en diferentes puntos de la localidad, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar una circulación más segura para los vecinos.

En esta oportunidad, personal municipal lleva adelante trabajos de reparación de veredas, interviniendo sectores que presentaban deterioro y dificultades para el tránsito peatonal. Desde el municipio destacaron que, en muchos casos, estos problemas suelen invisibilizarse, aunque generan complicaciones concretas en la vida cotidiana.

Una vereda rota no solo representa un inconveniente estético, sino que constituye una barrera para la movilidad, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños. En este sentido, las autoridades señalaron que las acciones forman parte de una mirada integral orientada a mejorar el flujo y la seguridad de la ciudadanía en el espacio público.

Las obras apuntan a fortalecer el orden urbano y contribuir al bienestar general, reafirmando el compromiso de la gestión local con pequeñas intervenciones que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad.