Lapachito celebró una multitudinaria segunda noche de Carnaval 2026

La localidad de Lapachito vivió una segunda noche de Carnaval 2026 con una importante convocatoria de vecinos y visitantes de pueblos cercanos, que se acercaron a la plaza principal para disfrutar de una velada cargada de música, color y alegría.

El evento contó con la participación de las comparsas locales, que desplegaron toda su energía en el corsódromo improvisado en el espacio público, ofreciendo coreografías, trajes vistosos y un espectáculo que volvió a conquistar al público. La propuesta también incluyó puestos de comidas y bebidas, generando un clima festivo y familiar.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento de la comunidad y agradecieron a todos los que forman parte de la organización del evento, subrayando el trabajo conjunto que permite sostener una de las celebraciones más convocantes del calendario local.

Asimismo, invitaron a la comunidad a participar de la tercera noche de carnaval, que se desarrollará desde las 21 horas en la plaza principal, con nuevas presentaciones y propuestas para continuar celebrando en comunidad.