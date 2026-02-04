Colonia Popular avanza con la mejora integral del alumbrado público

La Municipalidad de Colonia Popular continúa desarrollando acciones para mejorar la infraestructura urbana, con avances sostenidos en el plan integral de recambio y mantenimiento del alumbrado público en distintos sectores de la localidad.

En el marco de este programa, durante el año 2026 se da continuidad a los trabajos iniciados anteriormente, incorporando luminarias LED y realizando tareas de mantenimiento que permiten optimizar la iluminación en calles y espacios públicos. Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones apuntan a fortalecer la seguridad y mejorar la visibilidad, beneficiando de manera directa a vecinos y vecinas.

Las autoridades locales señalaron que el uso de tecnología LED no solo mejora la calidad de la iluminación, sino que también contribuye a una mayor eficiencia energética y al cuidado de los recursos públicos.

Estas acciones forman parte de una política de gestión que prioriza obras concretas y sostenidas en el tiempo, con el objetivo de mejorar los espacios comunes y acompañar el crecimiento de la comunidad de Colonia Popular.