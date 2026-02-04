Avanza una nueva etapa de obras de enripiado en el barrio Belgrano de Fontana

La Municipalidad de Fontana inició los trabajos correspondientes al Tramo 2 de obras de enripiado en el barrio Belgrano, como parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad.

En esta etapa, el equipo municipal intervino sobre el pasaje Augusto Rey, en el sector comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza, donde se llevaron adelante tareas de recuperación y acondicionamiento de la calzada para mejorar la transitabilidad y el acceso de los vecinos.

Según se informó oficialmente, la obra permitió recuperar 130 metros de calles, con el vuelco de 65 toneladas de ripio, y fue financiada íntegramente con fondos propios del municipio. Desde la gestión local destacaron que estas intervenciones buscan dar respuestas concretas a demandas históricas de los barrios, especialmente en zonas que presentan dificultades de circulación en días de lluvia.

El intendente Fernando Cuadra resaltó que el objetivo de la gestión es llegar a cada rincón de Fontana con obras que mejoren la calidad de vida de la comunidad. En ese sentido, remarcó la importancia de continuar ejecutando trabajos de infraestructura básica que impacten de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos.

Las obras de enripiado forman parte de un plan sostenido de transformación urbana que el municipio viene desarrollando, con el foco puesto en mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo equilibrado de los distintos barrios de la ciudad.