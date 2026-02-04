Avanzan los trabajos de relleno y canalización en el barrio Chacra 91 de Castelli

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa ejecutando trabajos de relleno en sectores bajos del barrio Chacra 91, como parte de un operativo integral destinado a mejorar el nivel del terreno y prevenir anegamientos durante los días de lluvias.

La zona, caracterizada por sus tierras bajas, ha sufrido en reiteradas oportunidades la acumulación de agua, lo que generó dificultades en la circulación y complicaciones en el acceso a las viviendas de los vecinos. Ante esta situación, el Municipio puso en marcha semanas atrás un plan de canalización que permite reutilizar la tierra extraída para el relleno de las calles más afectadas, optimizando recursos y fortaleciendo la infraestructura barrial.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos señalaron que estas tareas buscan dar respuestas inmediatas a una problemática recurrente en el sector. “Durante las últimas precipitaciones muchos vecinos no pudieron salir de sus casas y se registró acumulación de agua en algunas viviendas de este nuevo barrio. Por eso estamos trabajando para llevar soluciones concretas”, indicaron desde el área.

Los trabajos son supervisados de manera permanente por funcionarios municipales y se enmarcan en una política de intervención territorial que apunta a mejorar la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de Chacra 91, especialmente en contextos climáticos adversos.