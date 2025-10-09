Margarita Belén refuerza el Programa Municipal de Salud con nuevas entregas de medicamentos e insumos

558394378_1132735788960189_9115760705430882204_n

El municipio continúa fortaleciendo el acceso gratuito a la salud con la incorporación de equipamiento y tratamientos para los vecinos.

La Municipalidad de Margarita Belén realizó una nueva entrega de medicamentos e insumos médicos destinados al Programa Municipal de Salud (PMS), con el objetivo de garantizar una atención más completa y accesible a los vecinos de la localidad.

El acto se llevó a cabo en el Centro Integrador Comunitario (CIC), donde funciona la oficina del PMS, y contó con la participación de la secretaria de Gobierno y Economía, María de los Ángeles Fretes, y la secretaria de Desarrollo Social, Griselda Fernández.

Durante la jornada, se incorporaron dos glucómetros Maverit, junto con 200 lancetas y 100 tiras reactivas, además de elementos descartables y medicamentos esenciales, entre ellos cefalexina, ibuprofeno, paracetamol, antihipertensivos y tratamientos para artritis y artrosis.

Desde el municipio informaron que la entrega de medicamentos se realiza con la presentación de un certificado médico emitido por el profesional de cabecera, garantizando un uso responsable y supervisado de los tratamientos.

“Seguimos sumando recursos y beneficios para todos los vecinos, fortaleciendo el sistema de salud local y la atención primaria”, destacaron las funcionarias durante la entrega.

Con estas acciones, Margarita Belén consolida su compromiso con el acceso equitativo a la salud pública, promoviendo políticas que mejoran la calidad de vida y el bienestar de toda la comunidad.

