Colonia Benítez celebra sus 138 años con actos y festival popular

La localidad de Colonia Benítez celebra este jueves su 138° aniversario con una jornada de actividades que incluirá actos protocolares, inauguraciones y un festival popular con artistas locales e invitados. Así lo confirmó el intendente Sergio Phipps, quien destacó el orgullo de la comunidad por un nuevo año de vida del pueblo.

“Lo recibimos con mucha alegría y felicidad. Cumplir un año más siempre es un motivo de celebración y más para quienes tenemos el privilegio de vivir en un lugar tan lindo como Colonia Benítez, cuidando siempre nuestra identidad como capital botánica”, expresó el jefe comunal.

Situación del municipio

En relación a la situación económica del municipio, Phipps señaló que la comuna atraviesa dificultades similares a las de muchas localidades del país, especialmente por el bajo índice de coparticipación que recibe.

No obstante, aseguró que la administración mantiene las cuentas ordenadas. “Estamos desendeudados, con los sueldos al día y acompañando con aumentos cuando podemos. Prestamos los servicios con los equipos que tenemos y seguimos trabajando para sostener la infraestructura básica”, explicó.

También remarcó que uno de los desafíos actuales es incorporar a los nuevos contribuyentes, especialmente en sectores donde crecieron los desarrollos inmobiliarios y las casas de fin de semana.

“Estamos trabajando para ordenar el crecimiento y llegar con servicios a esos barrios, pero también pidiendo a los vecinos que colaboren con el pago de los impuestos”, indicó.

Festejos y actividades

Los festejos por el aniversario incluirán el acto protocolar, la presencia de autoridades provinciales y la inauguración de la ampliación del Registro Civil, una obra gestionada junto al Gobierno provincial.

Además, durante la jornada se desarrollará un festival popular con artistas locales y nacionales, entre ellos:

Simplemente Rafa

Lizando Machado

Mauri El Arranque, encargado del cierre musical

También participarán emprendedores, artesanos y feriantes de la localidad, quienes ofrecerán sus productos al público.

Finalmente, el intendente invitó a toda la comunidad y a vecinos de localidades cercanas a sumarse a la celebración.

“Es el cumpleaños de nuestro pueblo y de todos los que lo habitamos. Invitamos a los vecinos de Resistencia y de toda la zona a que se acerquen a compartir esta fiesta con nosotros”, concluyó.