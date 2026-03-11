Resistencia: detenido por hurto fue notificado en una causa por homicidio en ocasión de robo

Un joven que se encontraba detenido por una causa de supuesto hurto con escalamiento fue notificado este miércoles de su aprehensión en otra investigación por supuesto homicidio en ocasión de robo, en un procedimiento realizado por personal de la División Delitos Contra las Personas.

La medida fue dispuesta por el Equipo Fiscal N.º 15, que investiga la muerte de un hombre ocurrida durante un hecho de robo.

Según informaron fuentes policiales, pasado el mediodía los investigadores recibieron un oficio judicial en el que se solicitaba la individualización y aprehensión del sospechoso en la causa por homicidio.

Durante las averiguaciones, el personal policial tomó conocimiento de que el ciudadano ya se encontraba detenido en la Comisaría Undécima Metropolitana, en el marco de otra causa caratulada como “supuesto hurto con escalamiento”.

Ante esta situación, se estableció comunicación con la fiscalía interviniente, desde donde se dispuso notificar formalmente su aprehensión en relación a la causa por supuesto homicidio en ocasión de robo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias en la investigación del caso.