Alta demanda en el Hospital Odontológico : piden paciencia ante la gran cantidad de consultas

El director del Hospital Odontológico , Dr. Juan Sengue, brindó detalles sobre el funcionamiento del servicio y la alta demanda de atención que registra el establecimiento, especialmente en un contexto económico complejo donde muchas personas recurren a la salud pública para resolver problemas dentales.

Según explicó, en los últimos días se logró reincorporar a la mayoría de los profesionales, lo que permitió fortalecer la atención en los distintos consultorios. Actualmente el hospital trabaja en ambos turnos y también con modalidad nocturna, atendiendo a pacientes provenientes tanto de Resistencia como del interior de la provincia.

El director indicó que la demanda de atención supera la capacidad del hospital, especialmente en especialidades como tratamientos de conducto, que solo pueden realizar algunos profesionales especializados.

“Comenzamos nuevamente con tratamientos de conducto, pero la demanda es excesiva. Somos pocos especialistas y tenemos que dividir nuestro tiempo entre los pacientes particulares y los del hospital”, explicó.

Turnos y atención

Respecto a la modalidad para acceder a los turnos, el director señaló que se modificó el sistema luego de detectar que muchas personas pasaban la noche en la puerta del hospital para conseguir atención.

Para evitar esa situación, ahora los turnos se entregan de la siguiente manera:

De lunes a viernes desde las 9 de la mañana , para consultas del día siguiente.

Desde las 17 horas, también para turnos del día siguiente en casos no urgentes.

En cambio, las urgencias odontológicas, como dolores intensos o abscesos, se atienden en el momento.

La medida permitió reducir las largas filas durante la madrugada y mejorar la organización del servicio.

Especialidades y derivaciones

En el hospital se realizan distintos procedimientos, entre ellos:

Tratamientos de conducto

Extracciones complejas

Cirugías odontológicas, como piezas dentales retenidas o impactadas

Para las especialidades, se recomienda que los pacientes lleguen con derivación de centros de salud o profesionales odontológicos, a fin de confirmar previamente el diagnóstico y el tratamiento necesario.

Actualmente el hospital cuenta con entre 15 y 16 profesionales por la mañana, mientras que por la tarde trabajan entre 10 y 12 odontólogos en distintas áreas.

Principales motivos de consulta

Entre las consultas más frecuentes se encuentran:

Extracciones dentarias

Arreglos dentales

Tratamientos de conducto

El director explicó que el hospital se enfoca principalmente en resolver problemas ya instalados, mientras que las tareas de prevención odontológica suelen realizarse en escuelas, operativos sanitarios y centros de salud.

Atención con prioridad

Desde la institución también recordaron que existen prioridades en la atención para:

Personas mayores

Embarazadas

Personas con discapacidad

En estos casos se solicita a los pacientes que informen su situación al momento de llegar para poder otorgarles prioridad.

Finalmente, el director pidió comprensión a la comunidad ante la alta demanda del servicio.

“El trabajo odontológico requiere tiempo y precisión. Cada paciente necesita su atención y también hay procesos como la esterilización del instrumental que llevan tiempo. Pedimos paciencia y comprensión a quienes se acercan al hospital”, concluyó.