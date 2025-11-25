Barracas Central venció a Riestra y pasó a cuartos de final

9392w850h478c.jpg

Barracas Central se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer por 1 a 0 a Deportivo Riestra, en tiempo extra.

El equipo de Rubén Darío Insua resistió con uno menos, y se quedó con el triunfo en los octavos de final.

El único gol del partido lo convirtió Nicolás Blandi, a los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario,  tras una genial jugada de Tomás Porra.

Ahora, el Guapo se medirá con Unión o Gimnasia en la próxima instancia.

En el arranque del suplementario, el arquero de Riestra, Nacho Arce, debió ser reemplazado por una fuerte lesión en su mano izquierda, cuando salió a tomar un balón y se encontró con Bruera, quien le pegó al disputar la pelota.

